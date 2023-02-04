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"عليچ علي"..!

47 2023-02-04

د.أمل الأسدي ||

 

إذا كنتِ عراقية؛فلا بد أنكِ قد سمعتِ هذه العبارة"عليچ علي"

- كلما زرتِ بيت أهلكِ،تجلس أمُّكِ تتحدث إليكِ وتسألكِ عن أحوالكِ وتقول لكِ: عليچ علي خوما محتاجة شي؟

تردين عليها:

لا والله يمة مامحتاجة شي،سلامتچ!

- وحين تهمّين بالمغادرة،توصلك إلی الباب وهي تردد:

ـ خلي انطيچ  كبة للجهال

وتردين عليها:

ـ شكرا أمي، لافّة كبة والله

ـ وترجع لتؤكد عليكِ:

ـ عليچ علي، خل اخليلچ كبة، دولمة، طرشي،گولي شمحتاجة؟!

- تردين عليها:

تعيشين... والله ما محتاجة شي!

ـ ولابد أنكِ سمعتها مرارا وهي توصي زوجكِ:

عليك علي، دير بالك عليها!!

ـ وحتما سمعتها وهي تنادي"ياعلي" حين تكونين علی وشك الولادة!!

ـ وكثيرا ما سمعتِ أمَّك في الشدائد  تدعو وتقول:

"احضرنا يا علي" أو " ماعدنا غيرك يا ابا الحسن"

ـ وحتما سمعت جدتك أو أمّكِ وهي تردد:

يا علي،يابو الحسن،يا مجابل الحله

حليت كل مشكلة،مشكلي حله!

ـ وكثيرا ما سمعت أمّكِ وهي تلاعب أطفالك وتغني لهم:

يا ابو الحسن خليها

لعابة والعب بيها

يا ابو الحسن باريها

ـ وكلما أغلقتِ الباب مغادِرةً سمعت:

الله ومحمد وعلي وياچ

ـ ومنذ الطفولة وأنتِ تستلذين المكسرات والزبيب في كل يوم خميس حين تعدُّ أمُّكِ طبق (حلال المشاكل) وتجلسين مع إخوتكِ تنتظرين أن تكمل دعاءها وهي تتمتم:

  ناد عليا مظهر العجائب

  تجده عونا لك في النوائب

   كل هم وغم سينجلـــي

بولايتك يا علي ياعلي ياعلي

هكذا بيوتنا عامرة بحبِّ علي بن أبي طال

فهو أبونا

أبو الصغير والكبير

أبو الأيتام والمستضعفين

سندٌ لكل مكسور

بلسمٌ لكل مجروح

وقد قال رسول الله الأعظم (صلی الله عليه وآله):

(يا علي،أنا وأنتَ أبوا هذه الأمة)

مبارك ميلاد أبينا

مبارك لأبناء علي أينما كانوا،وبأي لسان نطقوا

 

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