المقالات

ليس كل من يدعي التشيع شيعي..!


الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلصُّوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:

لَوْ مَيَّزْتُ شِيعَتِي لَمْ أَجِدْهُمْ إِلاَّ وَاصِفَةً ،وَ لَوِ اِمْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُهُمْ إِلاَّ مُرْتَدِّينَ ،وَ لَوْ تَمَحَّصْتُهُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ اَلْأَلْفِ وَاحِدٌ، وَ لَوْ غَربَلْتُهُمْ غَربَلَةً ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا كَانَ لِي ، إِنَّهُمْ طَالَ مَا اِتَّكَوْا عَلَى اَلْأَرَائِكِ ،فَقَالُوا نَحْنُ شِيعَةُ عَلِيٍّ ، إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ مَنْ صَدَّقَ قوله فعله .

📘الکافي ج ۸، ص ۲۲۸

📍من هذا الحديث يدل على أن التشيع مرتبة عظيمة عند الله تعالى واهل البيت عليهم السلام لا ينالها الا ذو حظ عظيم ، فليس كل انسان يدعي التشيع فهو شيعي ....

📍وقد تألم وبكى (عمار الدهني) وهو مو اصحاب الامام الصادق عليه السلام عندما وصفه ابن أبي ليلى بالرافضي....فقال له "الرافضي‌ من‌ رفض‌ كلّ ما كرهه‌ الله‌، تعالي‌، و فعل‌ كلّ ما أمره‌ الله‌، فأين‌ في‌ الزمان‌ مثل‌ هذا ؟."

📍وهذا الحديث لو عرضناه على واقعنا اليوم مع غيره من الاحاديث سوف لا نجد الا ادعياء للتشيع كما قال الامام عليه السلام....

فالغش ، والخداع  ،والرشوة ، والكذب ، وخيانة الأمانة، والجشع ، ومولاة الكفار واعداء التشيع ، ومعاداة اولياء الله ومعسكر الحق، وسرقة الاموال العامة، والنفاق، والانتهازية،  والغرور، والتكبر، وعدم قضاء حوائج المؤمنين، والتزاحم على المناصب والكراسي وهم جهلة لا يستحقونها الى غير ذلك من الرذائل....

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

📍اللهم احينا حياة محمد وال محمد وامتنا ممات محمد وال محمد بحق محمد وال محمد.....

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المناطقية: الأعرابية الأنيقة
بين التسليم والإستسلام لطفٌ خفيّ..!
ليس كل من يدعي التشيع شيعي..!
حكام الرجعية وتبديد الاموال..!
ذاكرة الرصاص المذاب وعروبة السجن الرحيم..!
المكونات العراقية وصناعة الدكتاتورية
من سوابق الإذلال الى جديد المتغيرات..المقدسات الإسلامية والمعتقدات بعد الأن!!
"قصة"..واقع ووقائع..!
الدولار والاعلام الانغماسي !؟
إلا القرآن ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك