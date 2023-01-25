ليس كل من يدعي التشيع شيعي..!

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلصُّوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:

لَوْ مَيَّزْتُ شِيعَتِي لَمْ أَجِدْهُمْ إِلاَّ وَاصِفَةً ،وَ لَوِ اِمْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُهُمْ إِلاَّ مُرْتَدِّينَ ،وَ لَوْ تَمَحَّصْتُهُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ اَلْأَلْفِ وَاحِدٌ، وَ لَوْ غَربَلْتُهُمْ غَربَلَةً ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا كَانَ لِي ، إِنَّهُمْ طَالَ مَا اِتَّكَوْا عَلَى اَلْأَرَائِكِ ،فَقَالُوا نَحْنُ شِيعَةُ عَلِيٍّ ، إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ مَنْ صَدَّقَ قوله فعله .

📘الکافي ج ۸، ص ۲۲۸

📍من هذا الحديث يدل على أن التشيع مرتبة عظيمة عند الله تعالى واهل البيت عليهم السلام لا ينالها الا ذو حظ عظيم ، فليس كل انسان يدعي التشيع فهو شيعي ....

📍وقد تألم وبكى (عمار الدهني) وهو مو اصحاب الامام الصادق عليه السلام عندما وصفه ابن أبي ليلى بالرافضي....فقال له "الرافضي‌ من‌ رفض‌ كلّ ما كرهه‌ الله‌، تعالي‌، و فعل‌ كلّ ما أمره‌ الله‌، فأين‌ في‌ الزمان‌ مثل‌ هذا ؟."

📍وهذا الحديث لو عرضناه على واقعنا اليوم مع غيره من الاحاديث سوف لا نجد الا ادعياء للتشيع كما قال الامام عليه السلام....

فالغش ، والخداع ،والرشوة ، والكذب ، وخيانة الأمانة، والجشع ، ومولاة الكفار واعداء التشيع ، ومعاداة اولياء الله ومعسكر الحق، وسرقة الاموال العامة، والنفاق، والانتهازية، والغرور، والتكبر، وعدم قضاء حوائج المؤمنين، والتزاحم على المناصب والكراسي وهم جهلة لا يستحقونها الى غير ذلك من الرذائل....

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

📍اللهم احينا حياة محمد وال محمد وامتنا ممات محمد وال محمد بحق محمد وال محمد.....

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