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الامتحانات والنظر للمستقبل


محمد فخري المولى ||

 

امتحان نصف العام الدراسي قاب قوسين أو أدنى لأبنائنا الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية متمنين لهم الرقي والنجاح .

النجاح بصمة أمل بغد أفضل للعائلة وثمرتها الطالب وهو تفصيل يستحقه الطالب وولي أمره ، لأن تكلفة التعليم والتعلم كبيرة .

الامتحانات ركن مهم من تقييم وتقويم الطلبة وهذا ما ينظره الكثير ، لكن المختص ينظر للأمر بزاوية أخرى مختلفة لأنه ينظر للامتحانات برؤية الدولة وأيضا ينظر لتطبيق الحكومة لهذه الرؤية.

إذن رؤية الدولة هي طريق تنفيذ سترتيجية التربية والتعليم لنصل للسؤال الأهم ،

ستراتيحيات وخطط موجودة منذ أكثر من عقد ،

لكن هل هناك تطوير فعلي لعدد من أركان العملية التربوية ومنها الامتحانات

الجواب بشفافية ؟

منذ أكثر من نصف قرن لم يتغير شكل ونمطية الامتحانات.

لذا نتمنى أن ينظر لتغيير نمطية وشكل الامتحانات بما يخدم مستقبل أبنائنا

بالمناسبة

الاختيار من متعدد

احدى الخيارات العديدة

نمط يمكن أن يفعل الكثير لكنه بحاجة الى رؤية وثقافة مجتمعية.

 

 

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