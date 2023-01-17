العراق بحاجة لخط مترو بين بغداد والبصرة..!

اسعد عبدالله عبدعلي ||

كشفت لنا بطولة كاس الخليج الخامسة والعشرون المقامة في البصرة, الحاجة الماسة لمترو سريع يربط بغداد بالبصرة, فما متوفر حاليا من منظومة قطارات يمكن تسميتها بالسلحفاة! فهي تسير ببطء شديد وممل, ويصبح الطريق لا يقل عن احدى عشر ساعة, مع انها فقط (529كم) وهي تحتاج فقط تقريبا لخمس ساعات, بالقطارات الحديثة او المترو الحديث والمتوفرة لجميع دول الجوار, لذلك كانت معاناة حقيقية للعراقيين في الذهاب للبصرة.

والا لو توفر قطار سريع او مترو لكان اغلب البغداديين يتعشون في البصرة, ثم يعودون لبيوتهم في بغداد.

العراق يفتقد لمنظومة مترو تجعل منه قرية صغيرة, فكل المحافظات تعاني, وبطولة كاس الخليج كشف العورة.

• القطارات الحالية بسرعة السلحفاة

ما متوفر في العراق حاليا من قطارات يمكن اعتبرها الابطئ في العالم, وقد عشت التجربة وكانت متعبة جدا, فركبت القطار ذات مرة من بغداد نحو مدينة كربلاء, وهي في السيارة لا تزيد عن ساعة, لكن في القطار بقيت 7 ساعات! الى ان وصلنا, فتخيل كم قطارات العراق بطيئة, ولا اعلم اين عقول المسؤولين وهم يتعاقدون لشراء هذه القطارات البطيئة.

ان طريق بغداد البصرة بحاجة لشبكة مترو, بحيث من يرغب بالسياحة وزيارة البصرة يصبح الامر يسير جدا, بل وحتى اهل البصرة من يرغب بزيارة بغداد واماكنها الدينية والسياحية, يصبح امرا لا يحتاج الا لوقت قصير, بل ممكن جدا للشاب البغدادي ان يعمل في البصرة, والعكس صحيح ايضا, امور كثيرة تتغير للاحسن لو توفرت خطوط مترو بين بغداد والبصرة, وهو امر ليس صعبا فقط يحتاج لقرار سياسي.

• طريق النقل البري خطير جدا

يعبر الطريق السريع الرابط بين المحافظات الجنوبية هو الاخطر في العراق, بسبب اهماله وعدم تطويره, وتنطلق السيارات الحديثة بسرعة جنونية, مما يشكل خطر مميت على المسافر, والاخبار تتحدث عن حوادث مروعة حصلت, اخرها يوم 16/1/2023 حيث انلقب باص بسبب السرعة, ليؤدي بوفاة عشرة شباب كانوا متوجهين للبصرة لمشاهدة مباراة العراق وقطر.

تحتاج الطرق التي تربط المحافظات الى ادامة وتوسيع مع رقابة مرورية وتحديد للسرعات, فمن الغريب ان تنطلق سيارة (جارجر) بسرعة 200 كيلو متر بالساعة, هذا نوع من الجنون, ولكن يمارسه اغلب سائقون سيارات الجارجر, بسبب غياب القانون!

والحل الافضل ان يتم افتتاح خط مترو من بغداد ويمر بالمحافظات الجنوبية, يخلصنا من مخاطر هذه الطرق الخطيرة التي تهدد حياة المسافرين.

• اخيرا:

نرجو من الحكومة الحالية ان تجعل من اولوياتها انشاء منظومة مترو, تربط بغداد بالبصرة كخطوة اولى, ثم العمل على ربط المحافظات مع بعضها, بحيث يصبح التنقل بين المحافظات يسير جدا, ولا يكلف وقت واجور كبيرة, التنقل للعمل او الدراسة او للسياحة, وهذا الامر سهل فقط يحتاج لقرار سياسي, وفعل على ارض الواقع, عندها يتغير كل شيء للافضل.

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