إلی فاطمة الزهراء(ع)

د.أمل الأسدي ||
أيتها العرشية، بمناسبة ميلادكِ، فهو الأمل المتجدد، وهو التذكرة المفتوحة للرحلة الحتمية إلی عالم الأمان!
أهديك كتابي الجديد الذي يحمل عنوان:
الإسلام والمرأة: كيانٌ وتمكينٌ
قدّم له المفكر الإسلامي علي المؤمن
صدر الكتاب عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع
وهنا سأضع بين أيديكم نص الإهداء:
إليكِ أيتها الشهيدةُ الحاضرةُ
رفقا بقلبي...
اُنثري هذه الكلمات مع سحائب عطركِ الملكوتيِّ
واُحضري في شِدَّتي الأولی
وشِدَّتي الآخرة!
وأزهري شفيعةً...
فقد انتميتُ إليكِ منذ لم أكن!!
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