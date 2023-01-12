إلی فاطمة الزهراء(ع)

د.أمل الأسدي ||

أيتها العرشية، بمناسبة ميلادكِ، فهو الأمل المتجدد، وهو التذكرة المفتوحة للرحلة الحتمية إلی عالم الأمان!

أهديك كتابي الجديد الذي يحمل عنوان:

الإسلام والمرأة: كيانٌ وتمكينٌ

قدّم له المفكر الإسلامي علي المؤمن

صدر الكتاب عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع

وهنا سأضع بين أيديكم نص الإهداء:

إليكِ أيتها الشهيدةُ الحاضرةُ

رفقا بقلبي...

اُنثري هذه الكلمات مع سحائب عطركِ الملكوتيِّ

واُحضري في شِدَّتي الأولی

وشِدَّتي الآخرة!

وأزهري شفيعةً...

فقد انتميتُ إليكِ منذ لم أكن!!

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