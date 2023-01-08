المقالات

البصرة تبهر العالم بتنظيم خليجي 25  ؟

53 2023-01-08

يوسف الراشد ||

 

البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم وبوابته الشرقية ،، تبهر الاشقاء الخليجيين والاشقاء العرب بل وحتى العالم بهذا الكرنفال الرياضي والعرس الكروي وبهذا الافتتاح الذي فاق افتتاح بطولة كاس العالم في قطر اذا لم يكن موازي ومساوي له في التنظيم انه كرنفال اجتماعية وتراثية غير مسبوقة ابهر كل من شاهده .

البصرة التي كانت ومازالت تفتح ابواب بيوتها ومظايفها من اقصى نقطة في الفاو وحتى حدودها المتاخمة لمحافظة ميسان باستقبال مشاية وزوار الامام الحسين ع وهي تقدم الطعام والشراب والمبيت والمؤوى لهم بدون كلل او ملل ها هي اليوم تعيد الكرة لهذا الحدث الرياضي الكروي خليجي 25  .

انها لحظات تاريخية تشهدها مدينة البصرة وابناؤها وهم يلتقون ويستقبلون أبناء دول الخليج العربي ومنذ اشهر وهم يستعدون لهذا الحدث الكروي بعد ان حرمتهم الحروب التي شهدتها المنطقة .

لقد حرصت الحكومة العراقية على تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزارات والهيئات والاتحاد العراقي لكرة القدم ومحافظة البصرة للإشراف على استضافة «خليجي 25 وهيئت المطارات وسيرت القطارات وخصصت الاف الحافلات لنقل الجماهير وعشاق الكرة إلى محافظة البصرة كما تم  اجراء الاستعدادات لتكليف فريق أمني رفيع المستوى يضم قادة الكبار من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الحماية وبتأمين خدمات الإنترنت المجانية.

لقد شهدت مباراة الافتتاح حضوراً جماهيرا  واسعا وامتلاء الملعب بالجماهير ونفاذ تذاكر الدخول إلى الملاعب وامتلاء الساحات القريبة من الملعب بالجماهير الرياضية كما زودت وجهزت بشاشات عملاقة لاستقبال المشجعين خارج الملاعب وزينت المدينة باللوحات التعريفية وبالزينة والاعلام والشعارات وشخصية السندباد لتكون شعاراً للبطولة وسيرت في المدينة حافلات عراقية قديمة تجوب في المدينة تحمل شعار كأس الخليج 25 .

فهنيئا للبصرة وللعراق ولجماهره بهذا المحفل الرياضي وهذا التنظيم الذي ابهر العالم واسر الصديق واغاض العدو الذي نتمنى ان يكون فاتحة خير لاستضافة بطولات اخرى تليق بالعراق وبشعب العراق .

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصدقة ونماء المال
الحشد الشعبي بين الواجب والمسؤولية
غباء السياسة!..
البصرة تبهر العالم بتنظيم خليجي 25  ؟
المرأة كائن مسحوق في الغرب الإستكباري..!
الشخص المطلوب في  الزمن المقلوب..!
الحرب الناعمة في كأس الخليج
تنبؤات نوستراداموس والمهدي الموعود
القواعد القرآنية للمجتمع التوحيدي ح13 ج1// القصاص حياة
المهدي يقوم بالسيف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك