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من مذكرات الشهيد سليماني..!


محمد صادق الهاشمي ||

 

خط بقلمه ما يلي :

كان عمري توا أربعة عشر عاما.... كنت أسمرا نحيفا، وقد مر والدي بعسر مالي وتراكمت عليه الديون....

فهجرت إلي المدينة بحثا عن العمل ،وبعد بحث ثلاث أيام بدون طعام...قادني الجوع الي حيث مكان ينبعث منه رائحة الطعام.....

فوجدت مطبخا كبيرا وصاحب المطبخ يأكل.

سألني

من انت.؟... أنا قاسم

من اين انت؟

من القرية

ماذا تريد قلت له العمل

قال لماذا انت مرهق...

بكيت لأني جائع ومنعتني كرامتي من البوح بجوعي.

قال تعمل هنا والان تتناول الطعام .

وكنت صغيرا ضعيفا.... وأحيانا أذهب إلي الشارع بعد أن اشتريت عصارة فواكه لبيع العصير.

 وقد امضيت خمسة أشهر ورجعت إلي والدي مبلغ حدود ألف تومان لتسديد الديون فاستقبلني هو ووالدتي بالبكاء

 

بتصرف بسيط

 

من كتاب مذكرات الشهيد سليماني

بعنوان (لم أكن أخاف شيئا)

 

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