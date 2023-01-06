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خليجي البصره والنظر للمستقبل


محمد فخري المولى ||

 

اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 25) أعلنت أن حفل افتتاح سيكون في الساعة 5:45 مساء يوم الجمعة ٦ كانون الثاني وسيكون موعد مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة السابعة وموعد مباراة السعودية واليمن الساعة التاسعة و45 دقيقة.

جهد كبير تبنته البصره نيابة عن العراق أرضا وشعبا وسطر البصريون أروع الصور للحفاوة والاعتزاز بكل الضيوف، طبعا تحمل البصريون عبئا كبيرا نتيجة الاستعداد للحدث والخطط الأمنية والخدمية.

سيسجل التاريخ كل موقف وكل كلمة حاولت النيل من هذا الإنجاز وكذلك كل من حاول بث السموم والروح السلبية، ليكون بالجهة الأخرى شخوص يستحقون الثناء لأنهم طاقات إيجابية تبث روح الإنجاز النصر على التحديات المحلية والإقليمية فهم مشاعل وضاءة تستحق الثناء والاعتزاز.

أما الشكر والتقدير الأكبر نجد من باب الوفاء أن نقدمه للبصرة وأهلها ونردد

شكرا جزيلا لكم

باسم كل عراقي وكل ضيف بل وكل متابع لهذا الحدث الرياضي

لنختم بتنويه بسيط منذ ١٩٧٩العراق لم ينظم بطولة والحضر على الملاعب العراقية ورقة سياسية تلاعب بها الكثير والتي حرمت هذا الشعب الكريم والمعطاء من متعة اللعب للاعبيه على المستطيل الأخضر داخل بلاده وأمام أهلهم ومتابعيهم وكلنا تابع الحضور الافتراضي بملعب المدينة الذي سيتكرر أيضا هذه المرة بأكثر من ملعب وساحة لكن ليس بسبب الحضر بل لرغبت الجميع بالحضور لمتابعة المباريات بشكل مباشر لكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر لأسباب عدة.

لنقف جميعا مع البصرة وأهلها ومع خليجي البصرة ولنترك التشكيك والتأويل والتهويل .

كل سنة وعراقنا موحد وقوي وتالق وعطاء وانجاز مستمر فالمستقبل يبنى ولا ينتظر.

 

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