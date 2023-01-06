عيد الجيش يوم المستقبل

محمد فخري المولى ||

٦ كانون الثاني يوم مميز بحياة العراقيين لأنه الذكرى لبداية أول تشكيل من تشكيلات الجيش العراقي منذ عقود .

قد يكون حل الجيش العراقي بعد عام ٢٠٠٣ قرارات له مبرراته آنذاك لكن بعد مضي الأيام أيقن الجميع المقتنع وغيره أن الجيش صمام الأمان وهذا ما وجدناه فعليا بعد عام ٢٠٠٦ لنكون من جديد أمام وقفة وطنية مهمة بعد ٢٠١٤ للمساهمة بالتحرير مع كل القوى الوطنية الأصيلة الخيرة التي إعادت العراق واحدا موحدا برغم كل العاديات والمحن والشدائد والمخططات التي لو مضت لما كان هناك عراق ولم يكن أهله إلا شتات أن بقوا أحياء.

لنردد بكل فخر

عراقنا فخرنا

جيشنا فخرنا

شعبنا فخرنا

الأصلاء فخرنا

كل ما نقدمه من أجل العراق شيء بسيط لأن

عراقنا مستقبلنا

أمنه أمننا

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