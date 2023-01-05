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ابطالنا يستحقون المجد..!


قاسم الغراوي ||

 

رغم الأزمات ورغم الحروب ومطحنة الموت ورغم تاريخنا الدموي يسعى العراقيون دائمآ للدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والكرامة.

والتاريخ حافل بهذه التضحيات من أجل هذه القيم الإنسانية التي وثقتها شرائع السماء واكدتها القوانين الدولية .

التعبير عن الحياة وديمومتها تتجسد بصور شتى تبدا من الحفاظ على كل كائن حي خلقه الله مادام في حمايتك وينتمي لهذه الارض ويبدا من الزهور وصولا لحياة الانسان والتعبير عنها، لتبتهج باستمرار الحياة فيها بامان واستقرار دون تهديد لها لذا كانت التضحيات من أجل ديمومة الحياة ومن أجل أن ينعم الآخرين بها. 

تلك الصور جسدها شهداء العراق وشعبنا الابي ، فهناك يقف شبابنا المقاتلين وهم يتحدون الموت لاجل ان تنتصر ارادة الحياة كي ننعم  نحن بديمومتها بفضلهم وتضحياتهم ، نحن مدينون لكل قطرة دم اريقت من شهدائنا في سبيل عزة الوطن وحرية الشعب.

قادة النصر نموذجا حيآ لهذه التضحيات فالابطال طريقهم الشهادة والتاريخ سيتذكر لهم هذا وذاكرة الشعب لن تنسى لهم تضحياتهم من أجل الحرية والاستقلال والكرامة في مقاومتهم الاحتلال .

 سيحسم النصر لصالح شعب العراق مهما طال الزمن ومهما كانت التحديات  وابطالنا يستحقون المجد والشعب يستحق الحياة.

 

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