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الساعة الواحدة بعدة منتصف الليل


الشيخ محمد الربيعي ||

 

{{ ليلة الدعم و ليلة الاستشهاد }}

الواحدة بعد منتصف الليل ، هذا الوقت من الزمن عجيب تعلقه بسيرة حياة الشيبتين المباركتين  ( المهندس ) و (سليماني) ، حيث نفس الزمان و نفس المكان له ارتباط بالشهداء وثيق ، و يرتبط بهما ارتباط تأريخي يفتخر به .

الكثيرون هناك اوقات زمنية في حياتهم ، و لكنه وقت سلبي مخزي ، في قبال ذلك هناك اوقات زمنية في حياة بعض الناس ايجابية ، بل وايجابية تلك الاوقات مميزة جعلت من ذلك الوقت وقتا تأريخي لا ينسى  له عطر باقي .

محل الشاهد :

بتصريح من كبار المسؤولين في العراق  يقول بملخص نذكره ، و كان الحديث عام 2014 : بعد دخول ( داعش ) للعراق ،  وحصل ما حصل ، و لسبب عدم  توفر الاسلحة العسكرية الازمة ،  طلب الدعم العسكري من الامريكان باعتبار هناك اتفاقيات بهذا الصدد ، و ابى ذلك الطرف الامريكان ان يزود العراق بما يحتاج من الاسلحة  في وقتها و كان جوابهم عدم امكانية التجهيز في الوقت  الحاضر ،  و احتمال في عام 2020 .

اي انه اعلان و تصريح منهم بأمكانية تمكين العدو من استكمال احتلال العراق و قتل ابناءه و سبي نساءه ، باعتبار ان العدو  في وقتها ، كان له الدعم الكامل من كل الاتجاهات ليحقق انتصاره المنشود و المنتظر  .

نفس المصدر يكمل حديثه جرى اجتماع لحل الازمة و بحضور القادة ومنهم القائد الحاج ( سليماني ) ، و بعد عرض الموضوع وصل الدعم العسكري  الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من الدولة الايرانية .

● اذن ( ليلة الدعم ) :

كانت من اجل تحقيق الانتصار على ( الدواعش ) ،  الاوغاد كانت في عام 2014 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، تلك الليلة كانت سببا لتثبيت القدم و الاستعداد لقهر العدو و بدأ صفحة الانتصارات .

في عام 2020 وفي نفس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كانت ( ليلة الاستشهاد ) لشيبتين المباركتين ( المهندس )  و (سليماني ) .

اذن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جمعت ضمن مكانها ارض المقدسات العراق بين ليلة ●( الدعم ) و ( ليلة الاستشهاد ) .

في قبال تلك الليلتين كان ( ليلة التخلي و عدم الدعم ) و ( ليلة الغدر  ) التي تبنتها دولة الاحتلال امريكا .

وعلى ذوي العقول ان يقارنوا بين ليلة  الدعم و بين ليلة التخلي ، و بين ليلة الاستشهاد و ليلة الغدر ، ويعرفوا من هو العدو الحقيقي .

ومن هنا ننطلق نقول :

ان المقاومة لها  رب واحد ، و رسول واحد ،  و دين واحد ، و مبدأ واحد ، و هو حرية الشعوب و عيش الانسانية بسلام ، ولكنها لا حدود لها ، وهذا ماذكرناه سابقا تحت عنوان عالمية المقاومة .

الرحمة و الرضوان لكافة شهداء المقاومة ، و النصر للاسلام بأذن الله تعالى ، و الموت لامريكا و اسرائيل و من لف لفهم .

اللهم احفظ العراق واهله

اللهم احفظ الاسلام و اهله

 

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