المقالات

حكومة نتنياهو الجديدة أشد الناس عداوة لإيران والذين آمنوا


د.محمد العبادي ||

 

من وسط حلكة الظلام الدامس لمعت عيون الحكومة الصهيونية الجديدة.

تتألف هذه الحكومة من أشد النّاس عداوة للذين آمنوا ؛فهي تضم ( ٦) من الأحزاب اليمينية كالليكود ،وشاس،والقوة اليهودية،ويهودت هتوراه ،والصهيونية الدينية،ونوعام.

وقد اعترف الإعلام الرسمي بأنّها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة التجميعية لليهود.

ويكفي أن نشير إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير له تاريخ طويل في الأعمال الإرهابية ،وقدمت ضده (٥٠) لائحة إتهام ،منها ( ٨) جنائية مضافاً إلى خفة موازينه وسلوكه المشاغب، وبناءً على طيشه وسجله الأسود رفض الجيش تجنيده .

نعم إنّها حكومة عدائية وهجومية بإمتياز ،ومضافاً إلى سوداوية وسادية أحزابها؛ يمكن ملاحظة محتوى خطاب رئيسها نتنياهو في جلسته الأولى حيث حدد اربعة أهداف لها :( الأول - التصدي لإيران،وهذا أمر وجودي وسنحرص على وجودنا وأمننا. والثاني: إعادة الأمن والحكم داخل دولة إسرائيل و...)

لقد جعل نتنياهو( التصدي لإيران) على رأس أهداف حكومته،وقد سل سيف البغي ضدها وضد حلفائها.

إيران إلتقطت الإشارة وأعلنت على لسان أكثر من مسؤول بأنّها سترد وبقوة وحزم على إحتمال أي خطأ يرتكبه الأمريكان والصهاينة ،وهي متوثبة وقد أعدت عدتها وحالياً لديها مناورات كبرى ( مناورات ذو الفقار) في شرق مضيق هرمز وعلى مساحة واسعة تشترك فيها مختلف صنوف الجيش.

حركة حماس هي الأخرى إلتقطت أجهزة الإستشعار عندها مايضمره العدو وصرّح الناطق بإسم الحركة حازم قاسم بأنّ ( المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الإحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغول على شعبنا ومقدساتنا).

إنّ رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي وافق على هذه التشكيلة، لأنّه يحترف العداء لإيران ومحور المقاومة،ولديه سجل حافل في قتل العلماء النووين الايرانيين وكثير من قادة المقاومة وفي توسيع الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية والعربية،وينبغي على إيران ومحورها أن يعملوا بتنسيق وجهوزية عالية ليس للدفاع ؛ بل بالهجوم الدفاعي وأظن أن في تصريح الناطق بإسم حركة حماس ما يشير إلى ذلك حيث قال ان( هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل).

ان إيران ومحور المقاومة معنيون بأنّ يأخذوا الحد الأقصى لماتعنيه كلمات نتنياهو وأن يدرسوا طبيعة عقله وتفكيره والساحات التي سيتحرك فيها ،وأخذ زمام المبادرة لسلب قدرته وتحجيم عدوانه .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب الناعمة أداة الشيطان الاكبر
المرأة سلاح ذو حدين
بين ما يقوله بوتين...وما نراه نحن..؟ !  
تنويه عن احتفالات رأس السنة الميلادية
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
حكومة نتنياهو الجديدة أشد الناس عداوة لإيران والذين آمنوا
حلم الحصول على وحدة سكنية..!
مسيرة العرب من سيء إلى أسوأ..!  
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
بغداد حاليا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك