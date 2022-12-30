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التعداد يا وزارة التربية..!


محمد فخري المولى ||

 

تثبيت المحاضرين خبر سعيد بانضمام مجموعة جديدة من الهيئات التعليمية لموظفي الملاك الدائم بعد أن انتظروا هذا القرار على أحر من الجمر كما يردد لخدمتهم بعقد أو دون أجر لفترة ليست بالقصيرة.

هذا الخبر من جهة أخرى يوضح أن هناك نقصا بالكوادر التعليمية بالمدارس بشكل ملحوظ وهو ما تمت تأشيرة عند انقطاعهم عن الدوام كوسيلة ضغط وتم تحقيق مطالبهم.

إذن هذا الأمر يوجب على وزارة التربية باعتبارها المسؤول الأول عن رسم استراتيجية التعليم في العراق أن تراعي توفر كل لوجستيات التعليم ومنها بل أساسها المدارس بأبنيتها ومعلميها وكادرها الإداري ولا ننسى ما يحتاجه الصف الدراسي من عدد المقاعد المتلائم مع عدد الطلاب لنحقق ساعات تعليم بجودة تؤهله لاكتساب معارف وعلوم مع مراعاة الفروق الفردية لهم مستخدمين الوسائل التعليمية الحديثة.

لتستثمر هذا الحدث لحث وزارة التربية لاعلان التعداد العام لمدارس العراق تتبناه شعبة التخطيط والمتابعة والإدارة والملاك بالوزارة وكذلك بالمديريات والأقسام الفرعية ليتم تجميع كل المعلومات هرميا من أبعد مدرسة بالقرى البعيدة إلى مراكز المدن.

هذه الخطوة هي تعداد شامل كامل لمدارس وزارة التربية ويمكن من خلال هذه البيانات من رسم استراتيجية التعليم الحالية والمستقبلية من أجل غدا أفضل لأبنائنا.

 

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