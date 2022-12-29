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الأيزيديون يجدون بيوتا تحت سماء العراق


قاسم آل ماضي ||

 

في السابع عشر من كانون الأول 2022، استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، السبت، وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/UN HABITAT، برئاسة مدير البرنامج في العراق وائل الأشهب.

في هذا اللقاء نوقشت أوضاع المهجّرين من العراقيين أبناء الديانة الإيزيدية، وأهم المعوّقات التي تحول دون استكمال استقرارهم في مناطقهم التاريخية، وطرح الموفد الأممي على السوداني خلاصة دراسة أعدّها البرنامج شملت إحصاء السكّان الأيزيديين من الذين سَبق لهم أن تسلموا أراضي سكنية بعدد 14 ألف قطعة أرضٍ منذ عام 1975، ولم تملّك لهم نظامياً لغاية الآن، وحالت سياسات نظام القهر الصدامي دون استكمال مُلكيتهم، ولم تلتفت حكومات ما بعد 2003، الى هذه القضية المهمة، التي يعاني المكون الأيزيدي من تبعاتها، التي تقف ورائها أرادات سياسية خارجية تريد أن تبقي المنطقة الأيزيدية التي تتوزع ما بين محافظتي نينوى ودهوك، نقطة ملتهبة دائما ، تمرر فيها أجندات مختلفة، فضلا عن محاولة دائمة لسلطات الأقليم اضم هذه المنطقة التي تشتهر بإنتاج زراعي وفير، وبوجود مكامن نفطية وغازية واعدة..

يأتي التقرير لمعالجة الأضرار الناشئة عن قرار ترحيل الايزيديين من قراهم الى المجمعات شمال وجنوب الجبل عام 1975 كخطوة من أجل إعادة الحقوق لأصحابها.

في اللقاء الذي اشرنا اليه، كانت بوادر الحل، حينما أكد السوداني على أهمية هذا الإجراء، وأن الحكومة تعكف على وضع حلٍ شاملٍ ودائم لهذه القضية، عبر عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار اللازم بشأنها.وأشار إلى أن سنجار والمأساة التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي العراقي الأصيل، حاضرة في الأذهان ومقدّمة في المنهاج الوزاري، من أجل إنصاف جميع من تعرّض إلى الظلم ووحشية الإرهاب.

إن خطوة مجلس الوزراء بتمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها، خطوة أكثر من جبارة، وسنلمس قريبا نتائجها بإستقرار الأوضاع في المنطقة، وبإنحسار التهديدات الأرهابية، وبنشاط أقتصادي واعد، لطالما تميز به أبناء شعبنا من الأيزيديين، وستبطل الى الأبد أي محاولات لإستخدامهم كورقة ضغط ضد بغداد.

 

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