نعيم الهاشمي الخفاجي || من الآثار العلمية والمعرفية التي تركها لنا الإمام علي بن أبي طالب ع، قول من أمن العقاب أساء الأدب، قول يصلح ليكون قاعدة أخلاقية لردع كل معتدي وسيء، في الكثير من البلدان الشرق أوسطية وعلى رأسها العراق تجد الغرائب والعجائب، الحاكم وبالذات في دول الرجعية العربية كل عائدات البترول تذهب في جيبه وجيوب عائلته، والادهى واضعين بيانات الذي يلتقي بالملك له مبلغ ثلاثين ألف دولار، ولي العهد ١٥ الف دولار، وزير الدفاع عشرة آلاف دولار والوزير خمسة آلاف دولار، وسائر الأمراء مبلغ ١٥٠٠دولار، أما في البلدان المضطربة والتي تتأمل أن تحكم وفق نظام ديمقراطي مثل العراق ترى العجب العجاب ترى وتشاهد من يصرح علنا، من نواب وساسة ووزراء سابقين وحاليين أن السياسيين في العراق سراق والحكومة سارقه ويذكرون المبالغ التي سرقوها. ومن هؤلاء الساسة يتآمر ويجتمع بالعلن مع جهات اقليمية ودولية لضرب نسيج الشعب وتأجيج الصراع الطائفي والقومي، بل بالعلن تصلهم أموال سعودية بشكل علني، ويكفي قول النائب السابق حسن العلوي الذي ذهب في وفد قائمة العراقية لزيارة السعودية بعد انتخابات عام ٢٠١٠ ولقائهم الملك السعودي عبدالله، الوفد كان برئاسة ابو صابرين طارق الهاشمي، وكيف الملك السعودي قال لهم طلبتم منا مبلغ مليارين واعطيناكم المبلغ وكل هذا والشيعة فازو، كررها ثلاث مرات، اضطر ابو صابرين طارق الهاشمي أن يبلغ الملك أن من ضمن الوفد يوجد نواب شيعة، كلام حسن العلوي تحدث به عبر قناة فضاىية، وراينا من يرتدي ملابسه العسكرية ويحمل رتبة ومعها خط أحمر أركان ويفتخر انه سلم احداثيات لفلان دولة حتى تقصف قوات أمنية عراقية لأسباب مذهبية، ولم تقوم الاستخبارات العسكرية والجهاز المخابرات في إبلاغ القائد العام للقوات المسلحة بوجود مثل هذا الخائن ليتم محاسبته أمام القضاء العسكري العراقي، للاسف لم تصدر عليهم السلطات الحكومية العراقية أموامر بالقاء قبض لانهم تابعون بالاصل للعصابات الإرهابية المرتبطة بمشاريع تدمير الشعب أو مرتبط مع جهات تمتهن السرقة وجمع المال من قوت الشعب. للأسف القانون يطبق على الفقير، أطال الله حياة الفنان السوري دريد لحام مثل دور شرطي مرور، وقف بالشارع وجد سائق مخالف قام بمحاسبته، السائق ابن عم ضابط شرطة المرور، الضابط ارسل على الشرطي دريد لحام قال له لك ليش محاسب ابن عمي، غوار وقف بالاستعداد، قال له شكله يشبهني وشنباته تشبه شنباتي قام بوضع الشرطي المسكين غوار بالسجن، في اليوم التالي غوار وقف بالشارع مسك سائق مخالف، قال له عندك مسؤول بالدولة، قال له السائق كلا، قال له عندك قريب ضابط، قال له كلا، قال له ماعندك احد طالب بالكلية العسكرية؟ قال له كلا، التفت غوار لصديقه حسني قال له هذا هو الذي نريده، قاموا في وضعه في الأرض واشبعوه ضربا، يفترض تطبيق القانون على المسيئين والقتلة والمجرمين، والكف عن قضية إصدار مذكرات اعتقال بحق ناس هم من الصنف الذي ينتقد من أجل الإصلاح ومحاسبة المفسدين والسراق واللصوص. يضاف إلى ذلك هناك حملات تدليس وفبركات بنقل الاخبار تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الواقع بشكل مزري، تجد اعلاميات بعثيات يقطرن سم وحقد طائفي تتطاول على رموز وطنية مجاهدة عراقية بسبب كونهم شيعة ومنهم من قدم دمه لأجل حماية وحفظ الأمن بالعراق، في ظل وجود وسائل الاتصالات الحديثة، أصبحت ظاهرة الكذب لدى الدول العربية ظاهرة متفشية وسيئة على سبيل، نذكر قصة مؤلمة من مهازل أكاذيب الناشطين في الجمهور العربي بوسائل الاتصالات الحديثة، والتي استغلها الكثير من المراهقين العرب في الكذب والافتراء، من المهازل تم تصوير فتاة يمنية تعاني من مرض انها مصاصة دماء الكلاب،تم نشر مقاطع الفيديو وصدقت الغالبية العظمى من الناس في هذه الكذبة، لكن تبين أن ماحدث كان فبركة، من المؤسف فتاة يمنية تم ظلمها وتشويه سمعتها من خلال نشر مقاطع الفيديو المفبركة لها، وقالوا عنها انها مصاصة دماء، الأمن المجتمعي في صنعاء أكد أن الفتاة تعاني من حالة نفسية وكانت متعلقة في تربية جرو صغير من صغار الكلاب. القوات الامنية استطاعت توقيف كل من تورط من أهالي الحي الذين تنمروا على الفتاة وقاموا بتصوير ونشر فيديوهات كاذبة وقدموا معلومات مغلوطة لرجال الأمن الذين سرعان ما تبينوا من الحقيقة واحالوا الفتاة إلى الإدارة العامة لحماية الأسرة لتلقي الرعاية الصحية والنفسية. يجري التحقيق في الحادثة مع كل الأطراف بمن فيهم أفراد الأمن الذين لم يلتزموا بالاجراءات القانونية في التعامل مع الفتاة كطفل حدث. ومن الأشياء الممتازة في اليمن رغم تعرض البلاد للغزو أن الإعلام الأمني سيقوم بنشر القصة كاملة وتوضيح تفاصيلها للرأي العام الشعبي اليمني لتقديم الجناة إلى العدالة ونبذهم شعبيا. من مهازل الكثير من النشطاء العرب بمواقع التواصل لديهم قدرة على الكذب وتشويه الحقائق، لذلك أكثر الناس كذبا بالعالم وحسب شهادة مدير بريطاني صنع شركة للكذب هم العرب، نعم اكذب أمة على كوكب الأرض هم العرب للأسف، حسب قول الاستاذ غوستاف الذي فند كذبة أن المتدينين هم الأشرار بينما الآخرون حمائم سلام، يقول غوستاف لقد حلت السياسة محل الدين ولكنها استعارت منه نفس الخصائص النفسية، بمعنى آخر اصبحت السياسة دينا معلمنا وكما في الدين فقد اصبح البشر عبيدا لتصوراتهم الخاصة بالذات. كل فئة وحزب فرحين وبعتقدون انهم هم الافصل، وبسبب غياب سلطة الدستور والمؤسسات الحاكمة تبقى شعوبنا تعيش في اتون الصراعات والحروب الداخلية وإلا لو كان الوضع المجتمعي سليم لما سالت كل هذه الدماء، أول أمس خسرت القوات الامنية العراقية تسعة شهداء من الشرطة الاتحادية ضابط برتبة رائد وثمان جنود في جنوب غرب كركوك، ضمن حواضن الإرهاب للأسف، يفترض الرد الحكومي بالقليل إعدام ثلاثين ارهابي عن كل شهيد سقط ويسقط عندها ترون توقف العصابات البعثية عن ارتكاب هذه العمليات الغادرة والجبانة. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 20/12/2022



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