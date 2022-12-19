المقالات

هكذا تمنح الشهادة في ايران !!


محمود الهاشمي ||

 

في زيارتي الاخيرة الى ايران كان لي حوار مطول مع شاب جلس الى جواري على مدى ثلاثة ساعات .

كان الحديث يدور بشأن تحصيله الدراسي

حيث اكد انه مستمر بالدراسة بعد اكمل كلية هندسة الحاسوب والان يواصل لاكمال شهادة الماجستير ،بذات التخصص ،

سألته عن اطروحته فاكد عن (الاستشعار الصوتي ) ،ولما يكون هذا التخصص نادر

باعتبار يعنى بالاستشعار بالصوت في اي مكان يكون،سألته ؛-هذا تخصص نادر فهل من فرصة عمل يمكن ان تحصل عليها بعد التخرج ؟

فهمت من حديثه ان هذا التخصص جاء بالتنسيق مع (جامعة طهران ) حيث قدمت مشروعا بعد التفاوض مع الجامعة ووفقا للمشاريع المطروحة والمطلوبة من وزارة التخطيط ،ووافقت الجامعة ان تمنحني الشهادة مقابل ان نؤسس لشركة ،والتي  تتشكل من سبعة افراد بتخصصات مختلفة

لكن الاساس فيها تخصصي ،وجلبت الافراد وفقا للطلب وجرت معنا جلسات داخل الجامعة ووقعنا الاتفاق مع الجامعة على مدى عشر سنوات ان تعمل الشركة وفي حال فشل الشركة ندفع ثمن دراستنا كاملة.

لكن تبقى الجامعة تدعم عملنا بالخبرة في حال الحاجة ونوصل لها بيانات العمل والنجاح او التلكوء .

انتهى الحديث .

اذن ليس هنالك اطروحة توضع على الرفوف انما هو تخطيط يبدأ من حاجة السوق تحوله  وزارة التخطيط الى مشروع  مستقبلي وتنفذه الجامعات  .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أزمات وإحتقانات دولية غير قابلة للحل...!
شروط تحقق العلامات وأهميتها
المعلم قيل فيه سابقا كاد المعلم ان يكون رسولا
تكرار الخرق الامني في قواطع العمليات
هكذا تمنح الشهادة في ايران !!
الدينار العراقي على طريق الليرة اللبنانية
سمسم الحكومة..!
فاطمة الزهراء قدوة الإنسان المعاصر ..
فرهود القرن..!
صُناع النصر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك