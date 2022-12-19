هكذا تمنح الشهادة في ايران !!

محمود الهاشمي ||

في زيارتي الاخيرة الى ايران كان لي حوار مطول مع شاب جلس الى جواري على مدى ثلاثة ساعات .

كان الحديث يدور بشأن تحصيله الدراسي

حيث اكد انه مستمر بالدراسة بعد اكمل كلية هندسة الحاسوب والان يواصل لاكمال شهادة الماجستير ،بذات التخصص ،

سألته عن اطروحته فاكد عن (الاستشعار الصوتي ) ،ولما يكون هذا التخصص نادر

باعتبار يعنى بالاستشعار بالصوت في اي مكان يكون،سألته ؛-هذا تخصص نادر فهل من فرصة عمل يمكن ان تحصل عليها بعد التخرج ؟

فهمت من حديثه ان هذا التخصص جاء بالتنسيق مع (جامعة طهران ) حيث قدمت مشروعا بعد التفاوض مع الجامعة ووفقا للمشاريع المطروحة والمطلوبة من وزارة التخطيط ،ووافقت الجامعة ان تمنحني الشهادة مقابل ان نؤسس لشركة ،والتي تتشكل من سبعة افراد بتخصصات مختلفة

لكن الاساس فيها تخصصي ،وجلبت الافراد وفقا للطلب وجرت معنا جلسات داخل الجامعة ووقعنا الاتفاق مع الجامعة على مدى عشر سنوات ان تعمل الشركة وفي حال فشل الشركة ندفع ثمن دراستنا كاملة.

لكن تبقى الجامعة تدعم عملنا بالخبرة في حال الحاجة ونوصل لها بيانات العمل والنجاح او التلكوء .

انتهى الحديث .

اذن ليس هنالك اطروحة توضع على الرفوف انما هو تخطيط يبدأ من حاجة السوق تحوله وزارة التخطيط الى مشروع مستقبلي وتنفذه الجامعات .

ــــــــــــــــــــ