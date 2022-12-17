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 17 توصية لتسلق سلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...


د.مسعود ناجي إدريس ||   1- اعرف أين وكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر! 2- تعرف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 3- كن في سياق قضايا البلد واهتم بأحداث المجتمع. 4- التذكير فعال دائمًا ، لا تشك في ذلك ، لا تسعى إلى التحقق من إمكانية التأثير ، إذا كان التذكير الخاص بك عديم الفائدة ، فقل ذلك! واجبك أن تذكر بلسانك فقط ، فليس لك واجبات أخرى. 5- لا تحصر دائرة المعروفات والمنكرات بالحجاب وبعض المهام البسيطة! انظر بشكل شامل. 6- ذكّر بخلقٍ حسن وبحب وتسامح ، لكن لا تتوسل! 7- اختصرها بكلمة ، سيدي ، سيدتي ، أخي ، هذا منكر ، هذا معروف ، هذا سيء ، هذا جيد. 8- كسر قلوب الناس ، الاستهزاء ، الإسراف ، الغلو في البيع ، الغيبة ، الاغتصاب ، التنمر ، والافتراء ، وما إلى ذلك ، كلها منكرات! 9-   الدراسة ، الرياضة ، المحبة ، العبادة ، الدفاع عن النظام الإسلامي ، الصدقة ، والتعاون الجماعي ، إلخ ، كلها نوع من أنواع المعروف! 10-  إذا تعرضت للسب ، تحمل ذلك في سبيل الله. 11-  أكره المكروه وحب المعروف بداخلك. 12-  عندما لا تمتلك لسان فصيح لا تخطب. 13-  لا تخجل ، لا تخاف ، لا تشعر بالضعف ، لا تنتظر الجهات الحكومية. 14- لا يحق لك استخدام العنف أو يدك ، بأي حال من الأحوال! 15- إذا لم يؤثر كلامك ، فلا تيأس من تكراره في المرة القادمة. 16- أجبروا الآخرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن تأثير مجموعة من الناس أكبر بكثير من التاثير الفردي. 17-  كن ذكيا ، لا تدع أحدا يدمر ظاهر المؤمنين باسم هذه الفريضة!..
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