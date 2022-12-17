 17 توصية لتسلق سلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...

د.مسعود ناجي إدريس ||
1- اعرف أين وكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر!
2- تعرف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
3- كن في سياق قضايا البلد واهتم بأحداث المجتمع.
4- التذكير فعال دائمًا ، لا تشك في ذلك ، لا تسعى إلى التحقق من إمكانية التأثير ، إذا كان التذكير الخاص بك عديم الفائدة ، فقل ذلك! واجبك أن تذكر بلسانك فقط ، فليس لك واجبات أخرى.
5- لا تحصر دائرة المعروفات والمنكرات بالحجاب وبعض المهام البسيطة! انظر بشكل شامل.
6- ذكّر بخلقٍ حسن وبحب وتسامح ، لكن لا تتوسل!
7- اختصرها بكلمة ، سيدي ، سيدتي ، أخي ، هذا منكر ، هذا معروف ، هذا سيء ، هذا جيد.
8- كسر قلوب الناس ، الاستهزاء ، الإسراف ، الغلو في البيع ، الغيبة ، الاغتصاب ، التنمر ، والافتراء ، وما إلى ذلك ، كلها منكرات!
9- الدراسة ، الرياضة ، المحبة ، العبادة ، الدفاع عن النظام الإسلامي ، الصدقة ، والتعاون الجماعي ، إلخ ، كلها نوع من أنواع المعروف!
10- إذا تعرضت للسب ، تحمل ذلك في سبيل الله.
11- أكره المكروه وحب المعروف بداخلك.
12- عندما لا تمتلك لسان فصيح لا تخطب.
13- لا تخجل ، لا تخاف ، لا تشعر بالضعف ، لا تنتظر الجهات الحكومية.
14- لا يحق لك استخدام العنف أو يدك ، بأي حال من الأحوال!
15- إذا لم يؤثر كلامك ، فلا تيأس من تكراره في المرة القادمة.
16- أجبروا الآخرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن تأثير مجموعة من الناس أكبر بكثير من التاثير الفردي.
17- كن ذكيا ، لا تدع أحدا يدمر ظاهر المؤمنين باسم هذه الفريضة!..