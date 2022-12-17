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دولة الظل العميقة للفساد والانجاز والخدمة


محمد فخري المولى  ||

 

شدتني أغنيه مصرية ( الثوري النوري ) لأحمد فؤاد نجم واداء الشيخ إمام عيسى

حلا ويللا يا حلا ويللا

يا خسارة ياحول الله

الثورى النورى الكلمنجى

هلاب الدين الشفطنجى

قاعد فى الصف اللأكلنجى

شكالاطه وكراميلا

***

يتمركس بعض الأيام

يتمسلم بعض الأيام

ويصاحب كل الحكام

وبستاشر ملة

***

ياحلولو لو شفته زمان

مهموم بقضايا الانسان

بيتكتك لا تقول بركان

ولابوتاجاز ولا حلة

***

ملخص القول

يبدو أن هناك شخوص مستعدة للتكيف والتاقلم بل الاعتياش بكل الأوضاع وهم دوما بالصف الأول.

السيد رئيس الوزراء المحترم نعلم علم اليقين نقاء دواخلكم، لكن العمل والإنجاز أمر مختلف تماما بظل وجود متنفعين وفاسدين ومن ينتظرون أن تتهاوى أسطورة نجاحكم.

لذا فعل القانون واختر المستشارين الأكفاء واقترب من الشعب وهمومه فأنت له الأمل والمنقذ وهو طوق النجاة لكم أن نسيك من وعدكم بالدعم، وما ارتفاع قيمة الدولار بالمقارنة مع انخفاض للدينار إلا أول رسالة علنية، أما تتركنا كما نحن عليه من مكاسب أو سيتفاقم سوء الوضع الاقتصادي وطبعا سيكون الوضع الخدمي هو الهدف القادم لينتهي الإنجاز والعمل ليكون الخاسر الأكبر المواطن العراقي وخصوصا أبناء الوسط والجنوب، لأنه شمال العراق وغربه مستقر سياسي وهو ما انعكس بوضوح الرؤية للحكومات المحلية إلا بما يرتبط بعمل الحكومة المركزية التي ستلقى عليها وزر تأخر تقديم الخدمة للمواطن وإنجاز المشاريع والخطط سواء القديمة أو الجديدة.

ختاما

السيد رئيس الوزراء المحترم

الشعب لن ينظر بنهاية الطريق للنوايا بل للإنجاز والخدمة وهو ما ستسعى جاهده دولة الظل العميقة للفساد لعمله ضدكم.

 

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