هؤلاء في مرايا هؤلاء

قاسم الغراوي ||

هكذا عرفته ؛ خلوقاً دؤوباً ومهنياً ، يحب عمله ومخلصاً فيه ، يستثمر مسؤولياته من اجل إنجاز الواجبات في أفضل مايكون ، عصامي ، يجمع صفة الادارة والقيادة ، يحبه ويحترمه الجميع ، يعتد برايه المهني في مجال عمله لان يستند لادله منطقية وعلمية .

لايؤجل عمله ولو كلفه أن يتواجد خارج ساعات الدوام الرسمي وكذلك يرد على جميع الاتصالات من موظفين الدائرة ويجد الحل الأمثل لكل مشكلة ، يمتلك خبرة عملية في مجال الادارة والقيادة وله رؤية في مجال الاقتصاد وطريقة تفكيرة وحواره تستند إلى لغة الأرقام والنظريات ، انسان ناجح وحريص ويحترم زملاءه واصدقائه داخل العمل وخارجه لذا ؛

اختير مدير عام سكك جمهورية العراق في وزارة النقل والمواصلات

صديقنا المهذب الخلوق الاستاذ يونس الكعبي نفتخر بك ايها الكفوء النزيه

ومبارك لك تسنمك هذا المنصب (الذي سعى اليك) وانت اهلاً له لما عرفنا عنك من إخلاص وتفاني والتزام وشهادتنا مجروحه فيك ويشفع لنا محبتنا وتقديرنا لك.

دعائنا لك بالتوفيق والنجاح في عملك.

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