رفض الرياضة بالفكر الوهابي  

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نعيم الهاشمي الخفاجي || تلعب البيئة دور مهم في تنشئة الافراد، اذا كانت البيئة بدوية ذات طابع ديني تنتج لنا مجاميع تضم طبقات من الذباحين والقتلة، المستر همفر وزير المستعمرات البريطاني كان ذكيا، فهو جمع ما بين زعيم سياسي بدوي وبين رجل دين يفهم الإسلام وفق رؤية بدوية، لذلك جمع ابن سعود وابن عبدالوهاب انتج لنا إسلام وهابي تكفيري. المتابع إلى عمليات القتل والإرهاب يجدها بكل دول العالم من تنفيذ المجاميع الوهابية المرتبطة بالمؤسسة الدينية الوهابية الحاكمة بالسعودية، غالبية المجتمع السعودي نشأ على أفكار ابن تيمية، كتب ابن تيمية تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات المدنية، ثقافة المجتمع مرتبط في أفكار وفهم ابن تيمية، على سبيل المثال،كاتب سعودي يدعي الوسطية والاعتدال، لكن أفكار هذا الكاتب تبقى أسيرة البيئة التي نشأ بها، لأن البيئة المجتمعية مؤثرة ومهمة في تكوين شخصية الفرد، هذا الكاتب السعودي يرغم انه ضد التكفيريين لكنه لايختلف عنهم، الفرق انه ضد الوهابي الذي يفجر ضد مصالح الدول العظمى فقط، ويقبل أن يكون وهابي من نوع المدخليه، أي الموالين إلى ولي الأمر الحاكم، يقول هذا الكاتب عندما كنت مع أحد إخواني في مزرعة لنا في القصيم بالسعودية، وقبل أن نغادر بيوم واحد، قبضنا على (عقرب) في فناء المنزل، فما كان من أخي إلاّ أن يأخذها ويضعها (بالفريزر) رغم ممانعتي. وبعد ثمانية أشهر عدنا، وعندما فتح أخي الفريزر وإذا بالعقرب كلوح الثلج المتجمد، ووضعناها أمامنا وما هي إلاّ ربع ساعة تقريباً، حتى بدأت تتحرك وترفع ذيلها بكل خيلاء وتحدٍ. وللمعلومية فبعض النساء والعياذ بالله مثل هذه العقرب. وللمعلومية فبعض النساء والعياذ بالله -، لا تختلف الواحدة منهن عن تلك العقرب مهما (جمّدتها لا تموت). انتهى كلامه، كم هو إنسان متخلف يحتقر المرأة لأسباب ايدولوجية في الفكر التكفيري ينظرون للمرأة أشبه في حاجة مثل حاجات المطبخ مثل الطاوة أو قدر أو كلاص زجاجي أو أواني فخارية فاخرة تستعمل للأكل. في دولة الكويت تصوروا، بعد فوز نواب التيار الوهابي في مجلس الأمة الكويتي، تم تشكيل لجنة في مجلس النواب الكويتي (مجلس الأمة) تم تسميتها في اسم «لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية» لجنة القيم ويرأسها نائب وهابي، تصوروا رئيس اللجنة ضغط على وزارة الداخلية من أجل «منع» مسابقة ماراثون برعاية أحد أكبر البنوك الكويتية، تم الإعلان عن إلغاء الماراثون الذي كان مقرر أن ينطلق يوم العاشر من هذا الشهر، قرار الرفض تسببت في موجة سخط عمّت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، إثر الإعلان عن إلغاء هذه الفعالية التي يشارك فيها رجال ونساء ضمن رياضة الجري «الماراثون» استجابةُ لضغوط مارسها التيار الديني الوهابي. سبق أن مارس نواب الوهابية دور في منع جلسة رياضة اليوغا في البر خارج مدينة الكويت في الصحراء، منع التيار الوهابي تطوع النساء الكويتيات في القوات المسلحة الكويتية القتالية وفي الطبابة العسكرية. في مجلس الأمة الكويتي شكل التيار الوهابي لجنة القيم، وما أدراكم ماهي القيم، حيث عقد أعضاء اللجنة مؤتمر صحافي أعلنوا رفضهم المهرجانات والحفلات المختلطة، وثيقة تتطابق مغ مبادئ داعش، لا نتفاجىء عندما نسمع أصوات لنواب وكتاب وصحفيين وساسة للتيار الوهابي المخالفة للحياة العصرية لأن البيئة الوهابية تنتج مثل هذه البهائم البشرية، لذلك لا اصلاح ولا اعتدال لدى الوهابية بدون حذف فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 4/12/2022