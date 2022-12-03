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لما إستفحلت المخدرات ، ومن المستفيد ؟!...


كندي الزهيري ||   المخدرات ؛ تمثل أخطر أنواع الإرهاب ، يعتبر الفصل الثالث من فصول قتل الإنسان ، لما له من آثار كارثية على مستوى الشعوب ، وهو نوع من أنواع الحرب التي تحاول أن تنسف وجود المجتمع ، إذا كانت الحرب الصلبة تنسف الحجر ، والحرب الناعمة تنسف الجذور ، فحرب المخدرات تنسف الوجود بالكامل وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي ، بل تمسح وجود الإنسان ، ليصبح أسير تلك المادة وكذلك أسير العصابات التي تروج  لها ‘ السؤال ؛  لما استفحلت المخدرات ؟. قبل الإجابة على ذلك ، هناك سؤال ، المخدرات مادة ليست رخيصة الثمن ، ونحن نعيش في فترة تذبذب إقتصادي ، فلا شك إذا أنها محصورة على الأغنياء . الجواب ؛ كلا ... كون الشباب هم الشريحة الأكبر  والأكثر تأثرا في تعاطي المخدرات ، وأن كان فقير . كيف ؟.  في بادئ الأمر  المستفيدون من المخدرات والمتاجرين فيها ، يمنحونها للشاب بالمجان ، وبعد فترة يتم قطعها عنهم ، لتصبح أعطي المال وخذ اغرام من المخدرات ، فيصبح الشاب بين أمران ؛ الأولى؛ يسرق أو يقتل و يبيع شرفة مقابل جمع المال ، والأمر الثاني ؛ يعمل معهم في المخدرات كمروج وشريك في نقلها . نعود إلى السؤال الأول : 1 – نضعف القانون ، والتسويف في تطبيقه . 2 – المصالح والفساد الذي ينخر الأجهزة الأمنية ...   بعد متابعة هذا الملف تبين بأن تجار  المخدرات يتم إخراجهم مقابل مبلغ من المال السحت . 3 – جهات سياسية تدافع عن هؤلاء التجار ، وتأمن حركتهم مقابل  المال . السؤال الثاني ،  من المستفيد من ذلك ؛ لأ شك أن المستفيد من ذلك هم : 1 – الذين يصروا  على ضرب القانون وتهديده ، وعدم السماح بإيجاد قرار يحمي مطبقي القانون . 2 -  الذين يبحثون على إضعاف الدولة ، من أجل المصالح الخاصة . 3 – الذين لأ يقبلون بقلع الفساد من مؤسسات الدولة ، وغيرهم الكثير . هذا الملف سبب استفحال يعود إلى داعميه في السلطة وبعض الشخصيات ، وهو ملف حساس جدا يصعب الخوض فيه والوقوف على تفاصيله . لأ ننسى بأن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن عدد السجناء في هذا الملف إلى أكثر من 13000 شخص معتقلين أما متعاطي أو متاجر ، وهم تجار صغار لأ كبار منهم  .  رغم ذلك  صرحت وزارة الصحة على أن هناك إقبال كبير من المتعاطين  على المستشفيات باحثين عن سبل للشفاء . أن محاربة هذا الملف لأ يعتمد على القانون  فقط إنما يحتاج وقوفه حقيقية مسؤولة من كافت المؤسسات والمنظمات ، ولا سيما المنظومة العشائرية و المنابر لما لها من أثر كبير على المجتمع ... نحن اليوم مسؤولين أما الله في ضرورة إعلان حرب ( إعلامية ثقافية إجتماعية ) تفرضها علينا الإنسانية والمواطنة والدين على ضرورة عدم السكوت عن هذا الخطر الذي لا يقل تأثيرا وضررا من  المنظمات الإرهابية لأ بل أشد منها ...
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