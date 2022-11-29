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بين الرجولة والذكورة..


الشيخ محمد الربيعي ||

 

ان الفرق بين الرجل و الذكر فرق كبير ولندع القران الكريم يبين لنا ذلك

🔹أ- الذكر

الذكر هو بياناً للنوع و الذي يُكتب في شهادة الميلاد تبعا للتركيب الفسيولوجي . ولقد جاءت كلمة (ذكر) في القرآن الكريم غالباً في المواطن الدنيوية التي يجتمع فيهاالجميع، مثل الخلق وتوزيع الإرث وما أشبه ذلك،

قال الله تعالى:

 ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )

النساء 176

( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ )

النجم 45

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا )

الحجرات 13

هذه أمور تخص الخلقة وما ينتج عنها .

أما الرجل ليست بياناً للنوع و لكنها خصائص إذا إكتسبها الذكر يصبح رجلاً .

لذلك النبي لوط اكد هذا المعنى عندما خاطب قومه  بقوله تعالى : ( اليس منكم رجلا رشيد ) هود 78، ولكن خاطبهم عندما انغمسوا بالفاحشة وطلب الحرام بقوله المعبر عنه في القران ( اتاتون الذكران من العالمين ) الشعراء 165

🔹ب – الرجل

لقد ذكر الله الرجل و صفات الرجولة في القران . فالرجل هو الذي يثبت جدارته في تولي الأمور إذا أُسندت إليه مسئولية و هو الصبور على الشدائد و هو الجاد في العمل و هو القادر على الإحتواء .

▪️أ – الرجولة هي الصدق و الوفاء بالوعد

الرجال هم الذين يَصدُقون في عهودهم، ويوفون بوعودهم، ويثبتون على الطريق

قال الله تعالى:

( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )

الأحزاب :23

▪️ب – الرجولة هي الصمودٌ أمام الملهيات و المغريات

قال الله تعالى:

 ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾

النور:37

▪️ج – الدفاع عن الحق

فالرجولة قوةٌ في القول وثبات على الحق ، ولا يخافون في الله لومة لائم.

قال الله تعالى:

( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ )

غافر :28

▪️د – الرجولة هي رأيٌ سديد، وكلمة طيبة

قال الله تعالى:

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

القصص: 20

▪️و – الرجولة هي تحمُّلُ المسئولية

فالرجولة قوامة على البيوت والأهل والعائلات

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

النساء: 34

▪️م – الرجولة هي طهارة حسية ومعنوية

﴿ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾

التوبة : 108

▪️ل – الرجولة هي عدم التلون والثبات على المبدأ

 ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ )

الأحزاب 4

ومعنى القلبين يعني حبين في وقت واحد , أي يحب الله بقدر ما يحب فلان الفلاني ويعتبره هو السبب في رزقه.. او يحب القران والإحكام ويحب المحرمات التي نهى الله عنها بنفس القوة ..

فهؤلاء هم الرجال و هذه هي صفات الرجولة . ودائما تأتي في المواطن الخاصة التي يحبها الله تعالى ، ولذلك كان رسل الله إلى الناس كلهم رجال

قال الله تعالى:

 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾

يوسف: 109

 اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

 

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