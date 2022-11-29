ابق قويا..!

الشيخ محمد الربيعي ||

🔸المقدمة الاولى : القوة من المفاهيم شائعة الاستخدام بصورة يومية بين الناس، والقوة أيضاً من الشروط الأساسية لنجاح الفرد واستمرار حياته بكل راحة وبالشكل اللائق أيضاً، ومفهوم قوة الفرد غالباً ما يرتبط بمجالين أساسيين، المجال الأول قوة الفرد الشخصية، والمجال الثاني قوة الفرد الجسدية

🔸المقدمة الثانية : مفهوم الشخصية يصف مفهوم الشخصية مجموعة السمات التي تكوّن شخصية الأفراد، وهذه السمات تختلف من شخص إلى آخر، حيث يتفرّد كلّ شخص بصفات تميّزه عن غيره، ويندرج تحت مصطلح الشخصية في العادة مفهومان أو معنيان وهما: المهارات الاجتماعية والتفاعلية مع البيئة الخارجيّة، كما تشترك الكثير من العلوم في دراسة مكنونات الشخصية الإنسانية وما وراءها بمنظور علمي ومتخصص من أهمها: علم النفس وعلم الاجتماع، وعلم الطب النفسي.

🔸المقدمة الثالثة : تعريف الشخصية

هناك تعريفات عدة لمفهوم الشخصية، تختلف باختلاف مجال دراستها والعلم الذي يدرسها

هناك الكثير من التعريفات العلمية لمفهوم الشخصية، ومنها:

▪️الشخصيّة هي التنظيم الشخصيّ للفرد، والذي يحوي جميع الأنماط والتفاعلات السلوكيّة التي لها الدور المهم في اختياره لطريقته الخاصة في تكيفه وتفاعله مع بيئته.

▪️مجموعة من الصفات والسمات الانفعاليّة والاجتماعيّة والجسميّة والعقلية التي تميز الفرد عن من حوله سواءً كانت بيولوجيّة فطريّة موروثة أو بيئية مكتسَبة.

🔸المقدمة الرابعة :

يصبح الشخص قوياً عندما يبدأ بمواجهة الحياة وتحمل المسؤولية، بدلاً من التذمر وإظهار مشاعر الحزن والشفقة على نفسه وعلى الظروف والصعاب التي تواجهه، فالإنسان القوي يعرف ويدرك بأن الحياة ليست سهلة وغير عادلة، وهنا لا بد من القيام ببعض التغييرات الإيجابية، فالشخص القوي يعرف ويدرك جيداً بأن التغيير أمر حتمي ولا مفر منه، ويدرك أيضاً بأن لديه القدرة على التكيف والانسجام مع هذا التغيير

🔸طرق الوصول للقوة الجسدية حتى تصل الى قوة جسدية عظيمة يجب اتباع طرق الاتية:

▪️من الممكن الحفاظ على بنية جسدية قوية ومتينة عن طريق الالتزام بممارسة التمارين الرياضية مثل تمارين رفع الأثقال والجري والمشي والهرولة وغيرها من التمارين التي تزيد من نسبة حرق الدهون في الجسم وتحسن من عملية التمثيل الغذائي وتقوي الأوعية الدموية والشرايين والقلب.

اذن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وأسبوعي، والحرص على الركض وممارسة تمارين الإحماء بشكل يومي، والانتساب إلى مراكز التدريب، وذلك لإتقان بعض فنون القتال، أو لممارسة تمارين فنون كمال الأجسام.

▪️تناول الأطعمة والأغذية التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم، وزيادة قوته وقوة جميع أجسامه، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تساعد على تنشيط الدماغ، وتحافظ على عملياته الحيوية

اذن يستطيع الشخص بناء جسم قوي وصحي عن طريق الاهتمام بغذائه وشرابه، حيث يجب أن يشرب كميات كبيرة من الماء وأن يركز في طعامه على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لصحة الجسم مثل الفواكه والخضار واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة والفول وغيرها من الأطعمة المفيدة للصحة

🔸طرق الوصول لقوة الشخصية ليس من السهل ان تكون قوي الشخصية وايضا ليس من الصعب الحصول عليها، اذ يجب أن يتعلم الشخص كيف يتحدّث مع ذاته بطريقة إيجابية، فالمحادثة التي يجريها الشخص مع نفسه تؤثر بشكل كبير على سلوكه وتصرفاته ومشاعره وقوة شخصيته، ومن هذا المنطلق يجب أن يتوقف عن نقد ذاته بقسوة ويلتزم بدلاً من ذلك بمحاورة نفسه على أنه شخص جدير بالثقة.

وعليه ان يفرح ويظهر الفرح لنجاح الآخرين يفرح الأشخاص الأقوياء لنجاح الآخرين في الحياة ويتمنون لهم مزيداً من التقدم والإزدهار بدلاً من الشعور بالغيرة منهم وحسدهم على ذلك النجاح، فهم يدركون جيداً بأن هؤلاء الأشخاص حصدوا ذلك النجاح بعد جهد وعناء وعمل شاق.

🔸اليك بعض الطرق قد تساعدك في الحصول على شخصية قوية:

▪️مواجهة المخاوف، وذلك من خلال استجماع الطاقة الداخلية ومواجهة الأمور التي تثير الخوف في النفس، ومن ثم السعي التخطيط لإجراء مقابلة أو عقد عمل ومن ثم تخيل النجاح في هذا العمل، والجدير بالذكر أن الخوف من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إضعاف الشخصية، كما أنه من أحد العوائق لفشل الفرد في إنجاز المهام الموكلة إليه.

▪️ الحرص على جمع أكبر قدر ممكن من المرادفات، وذلك من خلال قراءة الكتب ولا سيما الكتب السماوية، والبحث في كل لفظ ذي معنى مجهول، مع الحرص على تعلم اللغات جديدة بجانب اللغة الأم.

▪️ السعي إلى الابتكار والمبادرة بأي مشروع أو عمل تطوعي، فمن الخطأ حدّ الطموحات بالخوف من نتائج المستقبل، ومن الخطأ أيضاً الانتظار حتى يبدأ الآخرون لاتباعهم بالابتكار والشروع بأعمال الجديدة من خير الأمور الدالة على قوة الشخصية.

▪️قوة الشخصية لا تعني على الإطلاق ضيق الصدر، والغضب من أبسط الأمور وتقطيب الحاجبين، ولا تعني التجبر في الناس وظلمهم، بل قوة الشخصية تحتاج إلى ابتسامة عريضة على الوجه وخاصة في أوقات مواجهة مخالفين الرأي، كما أن الوجه المبتسم يبث شعور الطمأنينة في قلوب الآخرين، ويتيح المجال لإبراز الشخصية القوية.

▪️ مواجهة كل نتائج أعمال حتى لو كانت خطأ، فهذه الطريقة تساعدك على تقوية شخصية وتتيح الفرصة للتعلم وبناء خلفية حكيمة في النفس، بينما اختلاق الأعذار والاختباء خلفها ينمي صفة الجبن، كما أن هذه الصفة من أهم وأبرز صفات الجبناء.

▪️ بث السعادة في نفوس الآخرين وذلك من خلال المشاركة، كما يجب تنمي الخير للآخرين تماماً كما يمني المرء لنفسه.

▪️الحرص كل الحرص على التفكير بشكل عميق قبل التكلم، فهذه الطريقة تقلل من احتمالية سقوط الفرد بالخطأ قدر الإمكان، كما أنها تجنبه جرحَ الآخرين والإساءة إليهم.

محل الشاهد:

امرا اخيرا قد يطرح :

🔸كيف تكون شخصاً هادئاً وقوياً

يوجد بعض الطرق قد تساعدك في الحصول على كل من الشخصية الهادئة ولكن بنفس الوقت قوية:

▪️ كن واثق من نفسك ان يكن لديك ثقة بالنفس.

▪️ عبر عن مشاعرك بقوة.

▪️كن مسيطراً.

▪️كن شخصاً حازماً.

▪️ تجنب البعد عن محيطك اعطي انتباهاً للاخرين.

▪️ استخدم لغة الجسد لتعبيرعن مدى اهتمامك.

▪️لا تكن سخص منطوي.

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللعم احفظ العراق و شعبه

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