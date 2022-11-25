الموساد في الأدب العربي والعالمي

قاسم ال ماضي ||

تعتبر روايات الكاتب الأمريكي اليهودي دانيال سيلفا من أشهر الروايات التي تناولت عمليات الموساد بشكل دقيق (مع بعض الأكاذيب والدعايات الضرورية خدمة لصورة الموساد لدى أعدائه) إذ كان على تواصل دائم بعملاء سريين سابقين للموساد، وقد تناول في كتاباته بعض العمليات الحقيقية كعملية اغتيال خليل الوزير أبو جهاد سنة 1988 في تونس.

عربيا، تناول عدد كبير من الأدباء مخابرات الموساد، كالأديب المصري صالح مرسي وروايته الشهيرة عن رأفت الهجان، لكن تبقى أشهر سلسلة روايات تناولت الصراع مع الموساد، سلسلة رجل المستحيل للكاتب المصري نبيل فاروق، وتتحدث عن ضابط مخابرات مصري يدعى أدهم صبري يتمتع بقدرات خاصة في عالم الجاسوسية والمخابرات وله مهمات خارجية ضد مختلف أجهزة المخابرات وخصوصا صراعه المرير مع عميلة الموساد الحسناء سونيا جراهام، وقد عرفت هذه السلسلة شهرة واسعة في مختلف الدول العربية واستمر إصدارها منذ منتصف الثمانينيات حتى بداية الألفية الثالثة

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