المقالات

قم أنت  أقدر ... 


كندي الزهيري ||

 

وتحسب أنك جـِرمٌ صغير  *** وفيك انطوى العالم الأكبر

داؤك منك ومـــــا تبصر  ***  دواؤك فيك ومــــا تشعر

الأبيات المذكورة أعلاه هي الحقيقة المُطلقة والسُنة الكونية التي طبقها الله في خلقه وعلى أرضه، ولكن أبت النفس البشرية إلا أن تُحيل نفسها إلى جُرم صغير يشاهد الجُرم الكبير الذي انطوى فيه الشر الأكبر.

إصح من سبات ،  أنهض ينتظرك  يوم طويل ، الحلم الذي  أنت تبحث عنه ، و تحمله  ليلا و نهار !،

أنت أقدر على الوصول له اذما سعيت ، ونفضت الغبار الكسل عن كتفيك ، و اعلم لأ يوجد شيء إسمه مستحيل.

يوجد أناس  ناظرة إليك  وجميعهم  مسانديك  للوصول إلى أهدافك ،  لأ ينتظرون منك شيء سوى أنك  تفرحهم ، 

أعلم كل ما تتقدم خطوة ،  سقف طموحك للوصول يعلى  ، وهذا شيء بديهي أن يصبح سقف طموحهم أعلى ،و الإصرار اقوى...

هناك من يتباهون  فيك  أتعلم لما ... وماذا يعني ؟  يعني ذلك أنك أصبحت مصدر للبهجة  لأصحابك وناسك وأهلك وناس لأ تعرفهم  ، بشرط أن تؤمن بان كل شيء قابل للوصول ولا يوجد شيء إسمه مستحيل ...

لكن رغم وجود من يفتخر بك ، ستجد في الكفة الأخرى من يبحث عن الإطاحة بك ، ولا يبعث غير الإشارات السلبية،  الإشارات الحقد والقهر والغل والحسد ، ليس فقط ذلك إنما  سيحاولون إيقاف ، و وسيحاولون  أن يوصلوك إلى الياس  ويجعلونك محبط وفي نهاية المطاف يهشموك ويكسرون ، لكن أن كنت  قوي  وتجرب  وتحاول  وتعاند من أجل الوصول إلى هدفك لن يقدروا عليك  ولا شك بذلك ...

وأعلم في بداية كل طريق  ستواجه من ينتقدك سلبا ، من ثم يجعلون العوائق أمامك من أجل أن تمل وتفشل  وصولا إلى أنهم يجعلوك تترك هدفك وتنسحب .

لأ تتهتم ولا تنظر لهم ، أن كلام شيئ طبيعي  وعادي  يبقى مجرد كلام ، بلا معنا  ، هم يتكلمون بألسنتهم أما انت تكلم بإنجازاتك ،وطموحك أوسع من منظورهم ، وابعد من مداركم ، 

اذا اغرقوك  عوم ، واذا اوقعوك  قوم ،  وكن على يقين  في يوم وبعزيمة وإرادة تقف من جديد واقوى من الماضي  ،  اذا أيقنت أن في داخلك قوة وشجاعة وصبر على تحقيق أحلامك أمر ضروري وواجب  .  تأكد أنك أنت قوي من داخلك ، فاذا كنت كذلك لن يقدر عليك أحد ،  واعلم بانك قادر على أن تطير وأن كنت لا تملك جناحان ، أجعل جناحيك أخلاقك ومبادئك... وإياك أن تقول كل شيء إنتهى ، و الوقت فات !،  أنظر إلى الحاضر منطلقا للمستقبل  وأنسى  الماضي ... كن على يقين أن ذرة طموح بقناعة أن كانت للخير ستفعل المعجزات... فقط أن عرفت نفسك واستقويت عليها لا شك ستصل ويصبح  الحلم حقيقة لكونك على غيرها اقدر ...

...

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التأطير الأميركي لمصطلحات الفساد وحرية التعبير(ثورة ملونة)
إيران مع القدس وأوروبا مع الشذوذ..!
دكتور العبوات..!
قم أنت  أقدر ... 
نشيد سلام فرمانده / 4 الأبــــدال
شهيدات العراق، مثال الخطّ الحسينيّ الزينبيّ..
ميسي وكرستيانو في جهاد التبيين..!
سيحكم يوسف يا زليخا ..!
الحقد لاينتج سوى الحقد
سيادة العراق بين ايادي مجلس النواب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك