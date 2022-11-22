قم أنت  أقدر ... 

كندي الزهيري ||

وتحسب أنك جـِرمٌ صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر

داؤك منك ومـــــا تبصر *** دواؤك فيك ومــــا تشعر

الأبيات المذكورة أعلاه هي الحقيقة المُطلقة والسُنة الكونية التي طبقها الله في خلقه وعلى أرضه، ولكن أبت النفس البشرية إلا أن تُحيل نفسها إلى جُرم صغير يشاهد الجُرم الكبير الذي انطوى فيه الشر الأكبر.

إصح من سبات ، أنهض ينتظرك يوم طويل ، الحلم الذي أنت تبحث عنه ، و تحمله ليلا و نهار !،

أنت أقدر على الوصول له اذما سعيت ، ونفضت الغبار الكسل عن كتفيك ، و اعلم لأ يوجد شيء إسمه مستحيل.

يوجد أناس ناظرة إليك وجميعهم مسانديك للوصول إلى أهدافك ، لأ ينتظرون منك شيء سوى أنك تفرحهم ،

أعلم كل ما تتقدم خطوة ، سقف طموحك للوصول يعلى ، وهذا شيء بديهي أن يصبح سقف طموحهم أعلى ،و الإصرار اقوى...

هناك من يتباهون فيك أتعلم لما ... وماذا يعني ؟ يعني ذلك أنك أصبحت مصدر للبهجة لأصحابك وناسك وأهلك وناس لأ تعرفهم ، بشرط أن تؤمن بان كل شيء قابل للوصول ولا يوجد شيء إسمه مستحيل ...

لكن رغم وجود من يفتخر بك ، ستجد في الكفة الأخرى من يبحث عن الإطاحة بك ، ولا يبعث غير الإشارات السلبية، الإشارات الحقد والقهر والغل والحسد ، ليس فقط ذلك إنما سيحاولون إيقاف ، و وسيحاولون أن يوصلوك إلى الياس ويجعلونك محبط وفي نهاية المطاف يهشموك ويكسرون ، لكن أن كنت قوي وتجرب وتحاول وتعاند من أجل الوصول إلى هدفك لن يقدروا عليك ولا شك بذلك ...

وأعلم في بداية كل طريق ستواجه من ينتقدك سلبا ، من ثم يجعلون العوائق أمامك من أجل أن تمل وتفشل وصولا إلى أنهم يجعلوك تترك هدفك وتنسحب .

لأ تتهتم ولا تنظر لهم ، أن كلام شيئ طبيعي وعادي يبقى مجرد كلام ، بلا معنا ، هم يتكلمون بألسنتهم أما انت تكلم بإنجازاتك ،وطموحك أوسع من منظورهم ، وابعد من مداركم ،

اذا اغرقوك عوم ، واذا اوقعوك قوم ، وكن على يقين في يوم وبعزيمة وإرادة تقف من جديد واقوى من الماضي ، اذا أيقنت أن في داخلك قوة وشجاعة وصبر على تحقيق أحلامك أمر ضروري وواجب . تأكد أنك أنت قوي من داخلك ، فاذا كنت كذلك لن يقدر عليك أحد ، واعلم بانك قادر على أن تطير وأن كنت لا تملك جناحان ، أجعل جناحيك أخلاقك ومبادئك... وإياك أن تقول كل شيء إنتهى ، و الوقت فات !، أنظر إلى الحاضر منطلقا للمستقبل وأنسى الماضي ... كن على يقين أن ذرة طموح بقناعة أن كانت للخير ستفعل المعجزات... فقط أن عرفت نفسك واستقويت عليها لا شك ستصل ويصبح الحلم حقيقة لكونك على غيرها اقدر ...

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