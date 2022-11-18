المقالات

ثقافة الجهاد في عصرنا الحالي


الشيخ محمد الربيعي ||

 

ونحن نعيش ذكرى ولادة الشهيد السعيد ابا مهدي المهندس رحمه الله واستذكارا له وللشهداء من الابطال كتبت هذه الكلمات ....

إنّ قيمة هذا الجيل من مجاهدينا، هي أنّه أعطى للجهاد معناه الإسلاميّ العباديّ الّذي يتحرّك فيه المجاهد كهمٍّ يعيشه ، وقيمة هذه السّاحة المؤمنة المجاهدة ، أنَّ كلّ النّاس الّذين يعيشون فيها، الصّغار و الكبار، النّساء و الرّجال ، يشعرون بأنّهم يعيشون حالة طوارئ جهاديّة ، يأتي إليك كلّ واحدٍ منهم ليحدّثك كيف يمكن أن يتغلّب على الإشكاليّات الشّرعيّة الّتي تحاصره فيها ساحته، فهو لا يريد أن يجاهد إلا وقد أحرز رضا الله من جميع الجهات ، ولذا يظلّ في همٍّ عندما يواجهه إشكال هنا وإشكال هناك ، وعندما يشعر بأنّه استطاع أن يتغلّب على كلّ الإشكالات الشّرعيّة، وأنّ الله يرضى عن مسيرته، فينطلق وهو متهلّل الوجه.

 و نحن نقول لكثيرٍ من النّاس الّذين يتحرّكون سياسيّاً انها اسمها  المقاومة إسلاميّة، و لا تقولون شيئاً آخر كما يقول الآخرون؟وذلك لاننا لا نريد أن نُدخل المقاومة في البازار الطّائفيّ ، لا نريد بكلمة الإسلاميّة أن نعطي المقاومة بُعداً طائفيّاً، ولكنّنا نريد أن نعطيها معنى حقيقيّاً يتحرّك من روح الإسلام ، ومن شريعته وفكره ، لينطلق الإنسان من خلالها على أساس انفتاحه على الله ، لا على أساس انفتاحه على الطّائفيّة.

إنَّ قيمة المقاومة الإسلاميَّة ، أنَّك عندما تندفع إلى صفوفها، تشعر بأنَّ هناك همّاً كبيراً تحمله، هو أن تتحرَّر الأرض ويتحرَّر الإنسان من كافة العبودية والاحتلال ليبقى حرا بطاعة الله تبارك.

حتَّى الأرض ، عندما نريد أن نحتضنها وندافع عنها ونجاهد من أجلها، لا بدَّ من أن نعطيها معنى روحيّاً يتَّصل بالله ، عند ذلك ، لا تكون الأرض مجرَّد حجارةٍ جامدة، وإنَّما تكون رسالةً تتحرَّك ، ويكون الوطن روحاً تتحرَّك.

الإنسان المسلم لا يعبد حجراً ولا جبلاً ، ولا يعبد حدوداً جغرافيَّة ، لا يعبد كلَّ هذا؛ إنَّه يعبد الله وحده، وعندما يتحمَّل مسؤوليَّة كلِّ هذه الأشياء، فمن باب أنَّ الله سبحانه يريد من خلالها أن يجعل الإنسان المسلم يتحرَّك في حريَّة إرادته من خلال حريَّة أرضه، وفي حريَّة مسيرته من خلال حريَّة وطنه.

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثقافة الجهاد في عصرنا الحالي
خطورة (مشروع آيلب) على الشعوب الإسلامية  
قرارات السوداني بين القول والفعل  ؟؟
"طويريج" في الذاكرة ..!
لا قتال مباشر بين الدول العظمى..!
حرائق متكررة والفاعل مجهول !!
الدكتور احمد الجلبي؛ رجل السياسة والمبادرة
عنده رمز هاتفي ..!
سادتي القادة والمجاهدين والشهداء عظيم اسمكم في مقام ابا عبد الله الحسين الاعظم ...
حكومة السوداني مناخ مستقر..وخيارات متغيرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.56
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك