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أشكال الحكم وفق الخصائص الاجتماعية والاقتصادية..  


كندي الزهيري ||

 

استبداد / نظام يتم فيه التحكم في قوانين وموارد الأمة من قبل فرد واحد، عادة ما يكون عاهلاً أو ديكتاتوراً، يتمتع بسلطة سياسية مطلقة. على سبيل المثال فراعنة مصر القديمة والأباطرة الرومان.

استعمارية/ نظام يتم فيه إخضاع مجموعة من السكان الأصليين (أو أراضيهم ومواردهم) من قبل قوة سياسية خارجية لمصلحتها الاقتصادية و / أو السياسية.

اشتراكية/ نظام يمتلك فيه العمال، بشكل ديمقراطي و / أو اجتماعي، وسائل الإنتاج. قد يكون الإطار الاقتصادي لامركزياً ومدار ذاتياً في وحدات اقتصادية مستقلة، كما هو الحال في الأنظمة الليبرتارية، أو مخطط مركزياً، كما هو الحال في الأنظمة السلطوية. ستكون الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم مملوكة بشكل عام وجماعي و / أو مملوك للدولة. ستكون الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم مملوكة بشكل عام و / أو جماعي و / أو مملوك للدولة.

إقطاعية / نظام لملكية الأرض كان شائعاً في أوروبا في العصور الوسطى. في ظل النظام الإقطاعي، كانت كل الأراضي في المملكة مملوكة للملك. ومع ذلك، أعطى الملك بعض الأرض للأمراء أو النبلاء الذين قاتلوا من أجله. هذه الهدايا من الأرض كانت تسمى مانور. ثم أعطى النبلاء بعض أراضيهم لأتباعهم. ثم كان على التابعين القيام بواجبات للنبلاء. كانت أراضي التابعين تسمى الإقطاعيات.

ظهر نظام مماثل في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان يشبه إلى حد كبير النظام الإقطاعي، لكن بشكل عام كان له ألقاب لم تُمنح لسلالة عائلية ولكن للأفراد بناءً على طلب السلطان وعموماً كان يتطلب فقط ضريبة من الطبقات الدنيا، بدلاً من الخدمة العسكرية و / أو العمل اليدوي كما في النظام الإقطاعي.

الدولة الحارسة  /  شكل من أشكال الرأسمالية يدعو إلى وجود الدولة فقط لتقديم عدد صغير جدًا من الخدمات. يُعرف النموذج الشعبي للدولة وفق هذا الشكل باسم دولة الحارس الليلي، حيث تكون الوظائف الحكومية الوحيدة هي حماية المواطنين من العدوان والسرقة وخرق العقود والاحتيال على النحو المحدد في قوانين الملكية، وقصرها على ثلاث مؤسسات: الجيش والشرطة والمحاكم.

الشمولية/ نظام يتم فيه التحكم في أراضي وموارد الأمة من قبل دولة سلطوية مركزية تتمتع بسلطة سياسية مطلقة، عادة في ظل ديكتاتورية أو حزب سياسي واحد. ومن الأمثلة على ذلك الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.

توزيعية شكل من أشكال الرأسمالية التي تعتبر الملكية حقاً أساسياً؛  وسائل الإنتاج منتشرة على نطاق واسع بقدر الإمكان بدلاً من كونها مركزية تحت سيطرة الدولة (كما في اشتراكية الدولة)، أو عدد قليل من الأفراد / الشركات ( كما في ما يسميه أنصار التوزيع "رأسمالية المحاسيب")تعارض التوزيعية الاشتراكية والرأسمالية بشكل جوهري والتي يعتبرها التوزيعيون معيبة واستغلالية على حد سواء. في المقابل، تسعى التوزيعية إلى إخضاع النشاط الاقتصادي لحياة الإنسان ككل، لحياتنا الروحية والفكرية والعائلية.

جمهوريانية/ نظام تعتبر فيه القوانين والسياسات الحكومية للدولة "شأناً عاماً" ويقرره مواطنو المجتمع أياً كانوا. معظم الدول القومية الحديثة هي أمثلة للجمهوريات، لكن من الأمثلة الأخرى روما القديمة وأثينا.

رأسمالية/ نظام تكون فيه وسائل الإنتاج (الآلات والأدوات والمصانع وما إلى ذلك) مملوكة للأفراد، ثم يتفاوض العمال مع هؤلاء الأفراد لاستخدام وسائل الإنتاج هذه مقابل جزء مما ينتجون، عادة في شكل رأسمال (أموال). لأصحاب وسائل الإنتاج الحق في أي جزء من منتجات عمل العمال يتفق عليه الطرفان.

شيوعية  / نظام اشتراكي تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة بشكل عام (إما من قبل الناس مباشرة، أو من قبل دولة أو مجتمع شيوعي)، ويتم الإنتاج بغرض الاستخدام وليس للربح. وبالتالي، فإن المجتمع الشيوعي، من الناحية النظرية، مجتمع من دون دولة، بلا طبقات، بلا مال، وديمقراطي - يُنظر إليه عادةً على أنه "الشكل النهائي" للمجتمع الاشتراكي أو اللاسلطوي.

قبلية/ نظام قائم على مجتمع صغير معقد بدرجات متفاوتة من المركزية يقوده فرد .

لاسلطوية/ هي نظام يدعو إلى الحكم الذاتي للمجتمعات القائمة على المؤسسات التطوعية. غالباً ما توصف هذه المجتمعات بأنها من دون دولة، على الرغم من أن العديد من المؤلفين قد عرّفوها بشكل أكثر تحديدًا على أنها مؤسسات قائمة على الجمعيات غير الهرمية أو الجمعيات الحرة ‏، بينما دعا آخرون إلى مجتمعات من دون دولة بإدراج الملكية الخاصة وحقوق الملكية والمجموعات الهرمية طالما أن الارتباط بهذه المجموعات طوعي تماماً. تعتبر اللاسلطوية الدولة أمراً غير مرغوب فيه، وغير ضروري و / أو ضار

ملكيّانية / نظام يرأس الحكومة بموجبه رئيس متفق عليه من طبقة النبلاء يُعرف باسم العاهل، وعادة ما يكون في شكل ملك أو إمبراطور (ولكن أقل شيوعاً أيضًا ملكة أو إمبراطورة). في معظم الأنظمة الملكية، يكون منصب الملك متوارثاً عن حاكم سابق عن طريق التوريث أو الزواج، ولكن في حالات أخرى قد يكون منصباً ينتخبه النبلاء أنفسهم، كما كان الحال في المملكة الرومانية القديمة والإمبراطورية الرومانية المقدسة في العصور الوسطى.

 

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