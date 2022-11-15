المنتظرون ومحاربة الشيطان في اخرالزمان ...

د.مسعود ناجي إدريس ||

منذ الأيام الأولى من حياة الإنسان على الأرض ، بدأت المعركة بين الحق والباطل ، الأسود والأبيض ، وكان حزب الله وحزب الشيطان دائمًا في مواجهة بعضهما البعض ، وستستمر هذه المعركة والمواجهة حتى اليوم المبارك وظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيقضي على الشيطان وحزبه إلى الأبد.

مع اقتراب معركة الحق والباطل النهائية والانتصار الكامل للنور والصحوة والوعي على الظلام والغفلة والضلال ، تزداد حدة الصراع بين قوى الحق والباطل ويواصل جيش الظلام جهوده لغزو عالم القلوب وبالطبع فإن جيش النور لن يجلس خالي الوفاض وعليه أن يعد نفسه أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الظلام والجهل. المقال الذي أمامك هو وصف للمواجهة المتزايدة باستمرار بين القضية الروحانية والمعنوية مع قضية النفسانية والقسوة في اخر الزمان.

نحن الآن نواجه تيارين واتجاهين ، كلاهما سريع للغاية. أولاً ، الرحلة الميمونة نحو الروحانية والمعنوية ، وثانيًا الرحلة المشؤومة نحو النفسانية والقسوة. الطريق الأول يدعونا إلى الجنة والله والسعادة ، والطريق الثاني يأخذنا إلى الدنيا والشيطان والشقاوة.

نحن الآن بين هاتين الدعوتين المتعارضتين تمامًا ، وكلما تقدمنا ، أصبح كلاهما أكثر قوة وجدية. المساق الأول هو مقرر علمي وفكري يتطلع إلى المستقبل بالمعنى الدقيق للكلمة ، ثوري ، يحاول من كل قلبه تغيير "الوضع الماضي والحاضر" إلى "الوضع المستقبلي الموعود" وتغيير «یوم الدنيا » إلى «یوم الدین » والمساق الثاني رجعي بالمعنى الدقيق للكلمة الرجعية التي تسعى بكل قوتها للحفاظ على الوضع الراهن الذي هو قاعدة الظلم والكفر ، وحماية يوم الدنيا ، وصنع حالة «انقلاب علی الاعقاب » والعودة إلى الماضي.

الآن ، وعلى رأس المسار الثوري والإلهي للوجود المقدس لإمام الزمان عليه السلام ، وعلى رأس المسار الرجعي ، هناك قوى طاغية وشيطانية قائمة تريد إعادة آدم إلى الوراء ومنع شروق الحق. في الوقت الحالي الكفار الذين يحكمون الأرض رتبوا الوضع بحيث "يتعب" المؤمنون. لأن أجندة الكفار بعد دس اليأس في قلوب المؤمنين يحاولون بكل الطرق ابادتهم. إن شاكلة الاوضاع في الوقت الراهن للعالم تمحورت حول أنه كلما أصبحت سبل العيش أكثر صعوبة وقضى الناس كل وقتهم لكسب لقمة العيش ، سيطرت عليهم حالة من التعب والملل مما يجعلهم يعانون من الإرهاق والتعب فيزداد هروبهم من ذكر الله. ثم فكرت الحضارة الحالية في حل لهذا الإرهاق والملل وعن طريق وسائطها السمعية والمرئية جذبت الناس من خلال جميع أنواع الألعاب والترفيهات والأشرطة وغيرها.

إن الحضارة الكافرة القائمة ، من ناحية ، تجعل الناس متعبين ، ومن ناحية أخرى ، لتخفيف هذا التعب ترسل طوفانًا هائلاً من اللعب والموسيقى إلى عقول الناس وأرواحهم. من جهة يكون الشيطان ناشط جدًا في هذا الاتجاه وقد غطت أضراره شرق وغرب العالم ، والدول الاسلامية ليست مستثنية من هذا الضرر وهذا السيل من الدمار ومن ناحية أخرى هناك يد شخص آخر في الاتجاه المعاكس ، وهو نشط بقوة ، لنشر موجات فكره وذكره ونشر الصلاة والعبادة في جميع أنحاء العالم. أي كما أن الشيطان بمكائده والاعيبه يقود الناس إلى هذا الوادي ، في نفس الوقت فان تسبيح وتهليل وصلاة وركوع وسجود الامام المهدي عليه السلام يقود الناس الى طريق الله. ليس الأمر أن الشيطان وحده هو الذي ينشط في نهاية الزمان ، ولكن الإمام المهدي عليه السلام نشط أيضًا ، ونحن نقع بين هذين النشاطين وهاتين الدعوتين ، ودائمًا ما نسمع نداءين: نداء من السماء ونداء من الأرض.

ينادي منادي السماء: "المهدي عليه السلام إمام الزمان (عج) موجود في الدنيا وهو حي وحاضر فلا تغفلوا عنه و لا تنسوه ولا تنخدعوا وتظنوا ان الحكومة الباطلة دائمة".

وينادي منادي الارض: "ما دامت الحكومة قائمة ، فالحكومة باطلة وستكون كذلك في الحاضر والمستقبل وحتى النهاية".

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