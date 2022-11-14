أشكال الحكم وفق الخصائص الجغرافية الثقافية..  

كندي الزهيري ||

حكومة قومية/ الحكومة القومية وهي سمة من سمات الدولة المركزية. وهي مثل الحكومة الاتحادية التي قد تتمتع بسلطات مميزة على مستويات مختلفة مفوضة أو مفوضة لها من قبل أعضائها، على الرغم من أنها توصف أحياناً بالمركزية. يوجد هياكل مختلفة للحكومات المركزية. أنشأت العديد من البلدان مناطق حكم ذاتي من خلال تفويض السلطات من الحكومة المركزية إلى الحكومات على المستوى دون الوطني، مثل المستوى الإقليمي أو مستوى الولاية أو المستوى المحلي. استناداً إلى تعريف واسع للنظام السياسي الأساسي، هناك مستويان أو أكثر من مستويات الحكومة الموجودة داخل إقليم محدد وتحكم من خلال مؤسسات مشتركة ذات سلطات متداخلة أو مشتركة على النحو المنصوص عليه في الدستور أو قانون آخر.

دولة مدينة/ هي دولة ذات سيادة، توصف أيضاً بأنها نوع من الدول المستقلة الصغيرة، والتي تتكون عادةً من مدينة واحدة والأراضي التابعة لها. تاريخياً، شمل ذلك مدنا مثل روما وأثينا وقرطاج ودول المدن الإيطالية خلال عصر النهضة. اليوم، لا يوجد سوى عدد قليل من دول المدن ذات السيادة، مع بعض الخلاف حول أي من دول المدن. يوجد قدر كبير من الإجماع على أن المصطلح ينطبق بشكل صحيح حالياً على سنغافورة وموناكو والفاتيكان. يطلق على دول المدينة أحياناً اسم الدول الصغيرة.

كميونة / مجتمع متعمد من الأشخاص الذين يعيشون معاً، ويتشاركون المصالح المشتركة، وغالباً ما يكون لديهم قيم ومعتقدات مشتركة، بالإضافة إلى الممتلكات والموارد المشتركة، وفي بعض المجتمعات يتم تشارك الوظيفة أو الدخل أو الأصول.

منظمات دولية / تُعرف أيضاً باسم منظمات حكومية دولية وهي منظمات تتكون أساساً من دول ذات سيادة (يشار إليها باسم الدول الأعضاء). ومن الأمثلة البارزة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول). استخدمت الأمم المتحدة مصطلح "منظمة حكومية دولية" بدلاً من "منظمة دولية" للتوضيح.

حكومة عالمية من مفهوم الغربي / مفهوم السلطة السياسية المشتركة للبشرية جمعاء، ينتج عنها حكومة عالمية ودولة واحدة تمارس السلطة على الأرض بأكملها. يمكن لمثل هذه الحكومة أن تظهر إلى الوجود إما من خلال الهيمنة العنيفة والإجبارية على العالم أو من خلال اتحاد فوق وطني سلمي وطوعي.

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