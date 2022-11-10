أشكال الحكومة حسب إيديولوجية السلطة..

كندي الزهيري ||

الملكية / الدول ذات سمات الملكية هي تلك التي تمثل فيها عائلة أو مجموعة من العائلات (نادراً ما يكون نوعاً آخر من المجموعات)، تسمى العائلة المالكة، تمثل الهوية الوطنية، مع السلطة المخصصة تقليدياً لأحد أفرادها، الذي يُدعى العاهل، الذي يحكم الممالك في الغالب. يختلف الدور الفعلي للملك وأعضاء العائلة المالكة الآخرين من رمزي بحت (جمهورية ملكية) إلى جزئي ومقيّد (ملكية دستورية) إلى استبدادي تماماً (ملكية مطلقة). تقليدياً وفي معظم الحالات، يتم توريث منصب الملك، ولكن هناك أيضاً الملكيات الانتخابية حيث يتم انتخاب العاهل.

جمهورية ملكية / شكل من أشكال الحكم يكون فيه العاهل (والعائلة) كياناً احتفالياً رسمياً بدون سلطة سياسية. تهدف العائلة المالكة والعاهل إلى تمثيل الدولة وقد يلقي الخطب أو يحضر مناسبات احتفالية مهمة كدليل رمزي للشعب، لكن لا يتمتع بسلطة فعلية في صنع القرار والتعيينات وما إلى ذلك.

ملكية انتخابية/ شكل من أشكال الحكم يتم فيه انتخاب الملك، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك هو ملك كمبوديا ‏ وغالباً ما تُعتبر مدينة الفاتيكان أيضاً ملكية انتخابية حديثة.

ملكية دستورية/ كما تسمى ملكية برلمانية، تكون سلطات الملك مقيدة بالقانون أو بموجب دستور رسمي، وعادة ما تكون مخصصة لسلطات رأس الدولة. من الأنظمة الملكية الدستورية المملكة المتحدة والنرويج وهولندا وأستراليا ‏ وكندا وإسبانيا واليابان.

ملكية مطلقة/ نظام تقليدي وتاريخي يمارس فيه الملك السلطة الحاكمة النهائية كرأس للدولة ورئيس للحكومة. كانت العديد من دول أوروبا خلال العصور الوسطى ممالك مطلقة. من الأمثلة الحديثة للملكية المطلقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبروناي وإسواتيني.

أشكال الجمهورية / أحد أشكال الحكم حيث يكون للناس، أو جزء مهم منهم، سيطرة عليا على الحكومة ويتم انتخاب شاغلي مناصب الدولة أو اختيارهم من قبل أشخاص منتخبين. التعريف المبسط العام للجمهورية هو حكومة لا يكون فيها رئيس الدولة ملكًا. وفق مونتسكيو فإن كلاً من الديمقراطيات والأرستقراطيات أو الأوليغارشيات تعتبر من أشكال الجمهورية .مونتسكيو...

جمهورية فدرالية/ الجمهورية التي تتكون من اتحاد ولايات أو مقاطعات، حيث يوجد قانون وطني (اتحادي) يشمل الأمة ككل ولكن يكون لكل ولاية أو مقاطعة حرية التشريع وإنفاذ قوانينها وشؤونها طالما أنها لا تتعارض مع القانون الاتحادي. من الجمهوريات الفدرالية الأرجنتين والنمسا وألمانيا وروسيا.

جمهورية شعبية/ الجمهورية التي بحكم القانون يحكمها الشعب من أجل الشعب. يستخدم مصطلح الجمهورية الشعبية لتمييز أنفسهم عن الجمهورية السابقة لبلدانهم قبل الثورة الشعبية. مثل الصين وفيتنام.

جمهورية رئاسية/ جمهورية يرأسها رأس دولة منتخب وهو أيضاً رئيس الحكومة. مثل الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإندونيسيا.

جمهورية ديمقراطية/ الجمهورية التي يتم تحديد القوانين بشكل مطلب عن طريق التصويت الشعبي، سواء من خلال هيئة من الممثلين المنتخبين أو مباشرة من قبل الجمهور، ولا توجد قيود على القوانين التي يتم تمريرها طالما أنها تحظى بدعم الأغلبية. القانون الدستوري إما غير موجود أو لا يشكل عقبة كبيرة أمام التشريع.

جمهورية دستورية/ الجمهورية التي يوجد تهكم فيها حكومة بصلاحيات محدودة بموجب القانون أو الدستور الرسمي (وثيقة رسمية تحدد السلطات والقيود الدقيقة للدولة وحكومتها)، ويتم اختيارها عن طريق التصويت بين الجمهور. عادة، لا يمكن تمرير القوانين التي تنتهك الدستور المذكور، ما لم يتم تعديل الدستور نفسه بقانون. يعمل هذا نظرياً على حماية الأقليات من التعرض لاستبداد الأغلبية أو الأوكلوقراطية. من هذه الجمهوريات الهند وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وما إلى ذلك.

جمهورية برلمانية/ الجمهورية التي يتم فيها فصل رأس الدولة عن رئيس الحكومة مع احتفاظ رئيس الحكومة بمعظم السلطات التنفيذية، ورأس الدولة كما رئيس الحكومة، ينتخب من قبل البرلمان. مثل ألمانيا والهند وسنغافورة.

جمهورية إسلامية/ الجمهورية التي تحكمها الشريعة الإسلامية. مثل أفغانستان وإيران وموريتانيا وباكستان.

كندي الزهيري..

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