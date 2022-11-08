أشكال الحكومة حسب مصدر السلطة ...

كندي الزهيري ||

أوتوقراطية / هي نظام حكم تتركز فيه السلطة (الاجتماعية والسياسية) في يد شخص أو كيان سياسي واحد، لا تخضع قراراته لقيود قانونية خارجية ولا آليات منظمة للسيطرة الشعبية (باستثناء ربما التهديد الضمني بانقلاب أو تمرد جماهيري). الملكية المطلقة (مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبروناي وإسواتيني) والديكتاتوريات (بما في ذلك كوريا الشمالية أيضًا) هي الأشكال الرئيسية الحديثة للأوتوقراطية.

امثلة (إمبراطورية الآزتيك ، الإمبراطورية البريطانية ، المملكة العربية السعودية ، بروناي).

ديمقراطية/ التي تعني "حكم الشعب"، هي نظام حكم يمارس فيه المواطنون السلطة مباشرة أو ينتخبون ممثلين من بينهم لتشكيل هيئة حاكمة، مثل البرلمان. يشار إلى الديمقراطية أحياناً باسم "حكم الأغلبية". الديمقراطية هي نظام لمعالجة النزاعات حيث تعتمد النتائج على ما يفعله المشاركون، ولكن لا توجد قوة واحدة تتحكم في ما يحدث ونتائجه. وهذا يشمل قدرة المواطنين على التصويت لقوانين وقيادات مختلفة.

امثلة (الولايات المتحدة ، الهند ، فرنسا ، ألمانيا ) ..

أوليغارشية / كما تسمى "حكم الأقلية"، هي شكل من أشكال هيكلية السلطة ‏ التي يملك فيها عدد قليل من الناس السلطة. قد يتميز هؤلاء الأشخاص بالنبل أو الثروة أو الروابط الأسرية أو التعليم أو السيطرة الدينية أو العسكرية أو السيطرة على الشركات. غالبًا ما يتم التحكم في مثل هذه الحالات من قبل العائلات التي عادةً ما تنقل نفوذها من جيل إلى آخر، ولكن الوراثة ليست شرطًا ضروريًا لتطبيق هذا المصطلح.

امثلة ( جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (1948–1994) ).

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