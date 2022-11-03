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هل تم الاشارة الى مستقبل العالم في القرآن ؟..


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

فيما يلي تم احصاء الآيات التي تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مستقبل العالم وإحداثياته ، ويمكنك التعرف على أبعاد وملامح مستقبل العالم ومصير البشرية في تلك الفترة من خلال بيان صريح من القرآن.

1- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَسَوفَ يَأتِى اللّه بِقَوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونهُ أَذِلّة عَلى المُؤْمِنين أَعِزَّة عَلى الكافِرينَ يُجاهِدُونَ فِى سَبيلِ اللّهِ وَلا يَخافُونَ لَومة لائِم (سورة المائدة - الآية 54)

2- أَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ فَيَمْكُثُ فِى الأَرض (سورة الرعد - الآية 17)

3-  بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلى الباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِق (سورة الأنبياء - الآية 18)

4- كَتَبَ اللّهُ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلى ( سورة المجادلة - الآية 21)

5 - وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنا المُرْسَلين * انّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورون * وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الغالِبُون (سورة الصافات - الآية 171، 172، 173)

6 - إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِى الحَياةِ الدُّنْيا وَيَوم يَقُومُ الأَشهاد (سورة غافر - الآية 51)

7 - يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّه بِأَفْواهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون ( سورة الصف - الآية 8)

8 - هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولهُ بِالهُدى وَدِين الحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون (سورة الصف - الآية 9)

9 - وَالعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ( سورة طه - الآية 132)

10 - وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ( سورة النور - الآية 55)

11  - وَلَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُور مِنْ بَعْدِ الذِّكْر أَنَّ الأَرْض يَرِثُها عِبادى الصّالِحُون (سورة الأنبياء - الآية 105)..

 

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