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الكاظمي الشهيد الحي "وينه"؟


إياد الإمارة ||

 

"نگصگص ذاناتك" أكو زلمة اخو أخيته، زلمة من بقايا الرجال العظام قال للكاظمي وهو في اوج طغيانه وغطرسته: نگصگص ذاناتك.

چم واحد "ملطلط" استهزء، وسخر من هذه الكلمة "تقرباً للكاظمي وربع الكاظمي" واحد من ذولة المستهزئين عايش على بيبان السوشل ميديا يستعطي على طريقة "مجادية" الثمرة گبل وهو من "آلهم" بكل ما يحملون من وضاعة وبداوة لم يستطع  أن يمحوها لا بحديثه المصطنع ولا ببدلاته "مالت البالات"، يريد منصب ويريد معسل نرگيلة اكيد هسة راح يصير من أنصار المقاومة!

"نگصگص ذاناتك" اي ولك ابن مشتت عدنا هيچ زلم تعرفك قدرك الوضيع يا وضيع "يا وديع"..

أهلنا عدهم مثل قديم يگول:"الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة" ومصداق هذا المثل ابن مشتت..

يترنح ابن مشتت الأغم "الشهيد الحي" لا شخصية مثل الأوادم، لا منطق مثل الأوادم، لا تصرفات مثل الأوادم.

ابن مشتت "خوش لقب" يستاهلة الأرعن..

إذ تشتت ربعه:

 بين مَن هو خلف القضبان،

وبين هارب جبان،

 وبين خائف مرتجف حيران..

وابن مشتت وينه؟

هذا النذل ابو كل هذا الفساد وينه؟

لكن تبقى الأسئلة الأهم:

مَن جاء بسقط المتاع هذا؟

ومَن دعمه؟

ومَن أراد بقائه؟

وكل ذلك لماذا؟

لماذا جاء به حيدر العبادي؟

ومَن هم "العباقرة" الذين دفعوا به لأن يكون رئيساً للوزاء؟

ومَن هو التاجر "الفاجر" الذي أراد تدويره علينا؟

ومَن هم الساسة الذين أرادوا منحه فترة أطول للقضاء على العراقيين؟

 

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