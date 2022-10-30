الاصلاح الشمولي يحتاج لكل فئات المجتمع

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الشيخ محمد الربيعي || 🔹السؤال الوارد في الدولة العدل الالهي للامام المهدي ( ع ) هل يكون دورة المرأة ، سواء في زمن الغيبة و التمهيد ، و كذلك في زمن الظهور الميمون ؟ وسؤال ينفتح على سؤالا اخر بصيغة اخرى ، عن وجود دور خاص للمرأة في القضية المهدوية حال ظهور الامام المهدي عج , كأن تكون من جملة الدائرة الخاصة من الأصحاب الـ 313 الوارد في الروايات أو غيرهم ؟ الجواب : نعم ، والروايات دلت على ذلك ولنا مقالا في ذلك تحت عنوان ( خمسون امرأة ) ، ولكن لاباس نعيد الاجابة بما يتناسب مع سؤالكم ... الرواية فقط جاء : ما ورد في تفسير العياشيج‏1؛ ص65. : (...ويجيء، والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون‏ امرأة ــ يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف يتبع بعضهم بعضا ... يبايعونه بين الركن والمقام...). (يجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف) ، أي قطع السحاب المتفرقة وإنما خص الخريف لأنه أول الشتاء والسحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك. تقريب الدلالة: فإنَّ الرواية صريحة بأصل وجود (50) امرأة من جملة القادة الأساسيين المبايعين للإمام المهدي (عجل الله فرجه) والذين لهم دور فاعل في حكم الأرض في زمن الإمام (عليه السلام) . 🔹وهل الخمسون امراة من جملة 313 او لا ؟ عرض الاحتمالين: الاحتمال الأول: إن الخمسين امرأة خارجه عن 313. الاحتمال الثاني: إن الخمسين امرأة داخله في 313. الصحيح هو الاحتمال الثاني وهو كون الخمسين من جملة (313) لعدة امور تشكل قرينة مجتمعة على ترجيح هذا الاحتمال: ▪️القرينة الاولى: تعبير الرواية ـ فيهم ـ (ويجي‏ء، والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون‏ امرأة...). والتعبير (فيهم) ظاهر في كون الـ (50) من ضمن (313) ولا نخرج عن هذا الظهور إلّا بقرينة صارفة ولا قرينة في المقام. ▪️القرينة الثانية: ان هذا هو الفهم السائد للرواية وعليه أجيال العلماء، وكانه واضح ومسلم بينهم بلا مخالف خصوصا الاعلام القدامى الذين هم اقرب لفهم النص. ▪️القرينة الثالث: امكان اطلاق كلمة رجال على النساء ولو مجازا او كناية، وذلك تعبيرا عن القوة والتحمل لا في مقابل الانثى بل بما يشمل الجنسين وهو ظاهر بعض اللغويين فانه يظهر من كلمات اللغويين: ان كلمة رجل تطلق على القوة والباس والقدرة وهذا موجود في 313 بلا شك لان لهم منزلة كبيرة ودورا عظيما في الحركة المهدوية فلا بد ان يتمتعوا بقوة عالية ورباطة جأش ورجولة سواء اكانوا ذكورا ام اناثا وسواء كانوا إنساً أم جناً. اذا كانت المشاركة بالعدد 50 امرأة فهو يعني ان هناك مشاركة كبيرة خصوصا لو علمنا ان اصحاب المهدي عليه السلام في الخط الاول ينحصر في العدد 313 رجلا. ▪️وفي العصر الحديث والمرأة تشارك في اغلب النشاطات ومنها السياسية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية والرياضية والفنية وحتى العسكرية، وفي التربية وعلم النفس وفي الطب والهندسة والتعليم وسائر شؤون الحياة، وفي مجتمع عالمي واسع فان من الضروري ان يكون لمشاركتها في قيادت الامام المهدي عليه السلام واسعة ايضا تستوعب النشاط النسوي االذي يشكل نسبة عالية داخل الاسرة والمجتمع، وليس لنا ان نفصل مشاركتها ابدا مادامت قد ساهمت في ادوار تاريخية مهمة وبالخصوص مع الانبياء والرسل ولها من المكانة المحترمة في الماضي والحاضر والمستقبل بين الصفوف الواعية من المسلمين وصفوف العالم المتحضر. ▪️ان العدد خمسين يمثل جبهة القيادة النسوية المعدة لقيادة الجماهير الواسعة من النساء واستقطابهن الكفاءات والقدرات النسائية التي يمكن ان تساهم مساهمة جدية في تشكيلات الهيكل التنظيمي لقيادات الامام المهدي عليه السلام والتنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية المرتبطة بالامام عليه السلام. ▪️لا شك بوجود دور للمرأة في حياة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) وحركته اسوة بالحركات الاصلاحية التي مارستها المرأة في حياة الانبياء والائمة عليهم السلام كما في دور السيدة خديجة والسيدة الزهراء والسيدة مريم والسيدة اسيا والسيدة زينب عليهن السلام وغيرهن ، وهذا الأمر ثابت حتى لو لم ترد فيه روايات خاصة، نعم الروايات الخاصة تضفي تميزاً ودوراً أكبر لكل واحدة منهن . 🔹والاثبات دورها ضمن الحركة الشمولية للامام المهدي ( ع ) سيكون الكلام ضمن نقاط التالية نقول : ▪️اولا / إنَّ حركة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) حركة اصلاحية عامة وهكذا حركة لابد أن يشارك بها كل فئات المجتمع كل بحسب موقعه وصفته وجنسه لكي تأخذ الثورة أبعادها على كل المستويات، وحيث أنَّ بعض المستويات تدخل المرأة فيها بشكل مباشر كالمستوى التربوي والاعدادي والاجتماعي لذلك كان دورها ضرورياً وواضحاً في تلك الثورة وذلك التغيير الشامل الذي يعز به الاولياء ويذل به الأعداء وينشر به العدل في الطول والعرض. ▪️ثانيا / كما إنَّ مشاركة المرأة من السنن التاريخية. يقول علماء الاجتماع ان التاريخ لا يمشي صدفة بل يمشي طبق سنن تتكرر من جيل لآخر ومن هذه السنن وجود نسوي فاعل في حياة المصلحين. إنَّ الإمام المهدي (عجل الله فرجه) وحركته ليست مغايرة تغايرا تاما لحركات الأنبياء والأوصياء من حيث المضامين العامة والموارد البشرية الداعية لله، والواضح في حركة الأنبياء والأولياء كثير منهم كانت إلى جانب حركاتهم توجد نساء مصلحات ومؤازرات يقمن بأدوار مهمة في الدعوة الإلهية. وكأنَّ هذا سنة تاريخية ماضية في الأولين والآخرين من وجود عنصر نسوي مخلص لأجل اتمام الدعوة وهذا ما ينطبق على القضية المصيرية للعالم اجمع وهي قضية الامام الحجة عليه السلام . ▪️ثالثا / إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي مشاركتها. إنَّ اطلاقات وعمومات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة واضحة في أنَّ الرجل والمرأة (المؤمن والمؤمنة) يكمل بعضهم بعضاً في عملية الاصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نطقت الآيات الكريمة منها قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. فهذه الفريضة الاصلاحية لا تتم بكليتها إلَّا بمشاركة الطرفين كل بحسبه ومن موقعه وامكانيات ومناطق نفوذه بل تقتضي الاشتراك احيانا كما كان بين النبي وزوجته او النبي واخته وهكذا . ▪️الرابع / قاعدة الاشتراك: من جملة القواعد الفقهيّة المشهورة بين الفقهاء قاعدة الاشتراك, والتي مفادها في أحد معانيها: (اشتراك المكلّفين في الأحكام الشرعية رجالاً ونساءً إلى قيام يوم القيامة, سواء كانت أحكاماً إلزامية، كالوجوب والحرمة، أو غير إلزامية، كالاستحباب والكراهة, إلا في الموارد التي ثبت خصوصية للرجل أو المرأة فيها؛ فتكون خارجة عن القاعدة تخصيصاً)( القواعد الفقهية، للسيد البجنوردي, ج ٢ ص ٥٣ ) وبما انَّ القيام المهدوي قيام عام وشامل وتكليف الهي كبير يتوجه الى جميع المكلفين رجالاً ونساء، فيقتضي مشاركة الجميع به ذكوراً واناثاً طبقاً لقاعدة الاشتراك القاضية بممارسة الدور الإصلاحي على كلا الجنسين. 🔹نتيجة القول : إنَّ أصل وجود دور للمرأة في عصر الظهور أمر واضح ولا غبار عليه وأنَّها تشارك جزء المجتمع الثاني في الحركة المباركة للإمام (عليه السلام) على كل المستويات وبالأخص الادوار التي تناسبها. 🔹بقي سؤال مهما لابد من طرحة هنا لاتمام فائدة الامر : هل تجوز أن تكون المرأة حاكمة؟ والجواب: أن الأعم الأغلب من فقهاء المذاهب يفتي بأنه لايجوز للمرأة أن تتولى مقام القضاء والولاية ، بل يختص ذلك بالرجل ، ويستدلون له بالنصوص ، ويعللونه بسرعة تأثر المرأة واحتياج منصب القضاء والولاية أي الوزارة فما فوقها ، الى قدرة أكبر على التحكم بالمشاعر . لكن فتوى مراجع التقليد التي هي تكليفنا اليوم لايصح أن نلزم بها الإمام المعصوم المهديّ من ربه صلوات الله عليه . ووجود خمسين امرأة من وزرائه عليه السلام يعني أمرين مهمين: ▪️الأول: أن المرأة يمكن أن تصل الى مقام حمل الإسم الأعظم وتكون من الأصحاب الخاصين للإمام عليه السلام . ▪️والثاني: أن المرأة ستكون في عصره حاكمة لخمسين إقليماً في العالم مضافاً الى أدوارها الأخرى ! وهو أمر لم تصل اليه المرأة في تاريخ المجتمعات وأنظمة الحكم ! لذلك نستطيع أن نقول إن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الذي سيرفع ظلامة المرأة، ويعطيها مكانتها التي تستحقها في العالم، في جو رفيع من القيم واحترام إنسانية الإنسان . اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق وشعبه