على بركة الله..حكومة السوداني ترى النور..!

يوسف الراشد ||

على بركة الله التام اليوم الخميس مساءا مجلس النواب للتصويت ومنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني الذي قدم وعرض برنامجه الحكومي بعد مخاض عسير واجتماعات واللقاءات مكثفة استطاعت القوى الوطنية وممثلي الشعب وتحت قبة البرلمان هذا اليوم من منحه الثقة واستلام مهامه الجديدة .

نبارك للشعب العراقي انفراج الازمة السياسية وتسمية الكابينة الوزارية لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض من هذا الواقع المسيء الذي خلفته الحكومة المنتهي ولايتها حكومة الكاظمي كل التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة باستلام المهام وبذل الجهود لرعاية العراق وشعبه .

وبذلك ستكون حكومة السوداني أسرع حكومة واسرع رئيس وزراء مكلف يشكل حكومته خلال 15 يوما من التكليف وهو اول شخصية من الداخل يتسلم رئاسة الوزراء ويتحمل تشكيل الحكومة واختيار الشخصيات للمناصب الوزارية وقد ولاقى تكليف ترشيح السوداني ترحيبا سياسيا وشعبيا واسعا من ابناء الشعب العراقي من شماله وحتى جنوبه وهم يتطلعون بشغف للرئيس الجديد .

والشارع العراقي سيراقب اداء وبرنامج ومنهاج الحكومة وعلى السوداني ان يفي بوعوده وينفذ برنامجه الوزاري الذي تكفل بتحقيه والكل مطالب بالتعاون معه في مهمّته الجديدة من أجل تحقيق متطلبات الشعب وحل المشاكل و الازمات وحسم المواضيع الكثيرة وتفعيل وتشريع القوانين والملفات الشائكة في الصحة والصناعة والزراعة والكهرباء والخدمات والعاطلين والخريجين رغم التركة الثقيلة التي خلفتها حكومة الكاظمي .

كل التوفيق للرئيس الجديد محمد شياع السوداني والنجاح في مهمته وان يكون عونا للشعب المظلوم الذي ينتظر قائدا وطنيا يرفع الهم والغم عن الطبقات المسحوقة وكان اول المهنئين له رئيس الجمهورية والكتل والاحزاب والتيارات الاخرى وكلنا ثقة باقتدار السوداني تخطي الصعاب في مواجهة المسؤوليات والمهمات التي ينتظرها البلد والشعب .

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