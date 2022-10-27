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يا صاحبَ الوجه القبيح..هيأنا لك القبر الفسيح..!


إياد الإمارة ||

 

هذا المقطع من قصيدة للشاعر عقيل السيد زيارة:

"ياصاحب الوجه القبيح

هيأنا لك القبر الفسيح

مت واسترح كي نستريح"

مُتْ يا صاحب الوجه القبيح..

يا ابو لسان الأعوج، والمشي الأعوج، والقرار الأعوج، والإرتباط الأعوج..

ها الكاظمي وين راح تروح؟

شنو مدون بالشوشل ميديا؟

لو تبيع كبة؟

كبة داعش كبة الموصل؟

صچيچة يا أغم..

جماعة الكاظمي وين تروحون؟

مصور الكاظمي؟

المدونون الچانوا تارسين الگروبات بالباطل؟

اتذكر واحد من "لوگية" الكاظمي چان يهاجمني دائماً بغير وجه حق وهو يدافع عن الكاظمي!

هسة سمعت جاي يزحف على قوائمه الأربعة وعلى بطنه يتوسل بالرئيس السوداني وفريق عمله ويبين نفسه داعم وناصح وووو..

انا رجال ما يهمني قتل الناطور..

كل الذي يهمني هو أن تمتلاً "السلة" عنباً..

وينعم الله تبارك وتعالى علينا بأمرين:

الأول؛ هو الخلاص من براثن القبيح الكاظمي ومن كل القبح الذي رافقه..

"حتى لو يغير البعض جلده"

الثاني؛ هو أن تنجح حكومة "الوسيم" الرئيس محمد شياع السوداني وينعم العراقي بخيراته بلا منغصات.

 

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