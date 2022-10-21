أعيدوا لجان التقييم الخارجي وارتشفوا النتائج يا وزارة التربية

محمد فخري المولى ||

أطالب كباحث مختص بالتربية بإعادة العمل ببرنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي (التقييم الخارجي) هذا الطلب له أبعاد وأسباب سترتيجية عديدة نوردها لاحقا .

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تنشر صورا ومقاطع يجب التوقف عندها والنظر إليها مليا، ومنها صور لطلاب وتلاميذ بصفوف دراسية أما خاوية من المقاعد الدراسية (الرحلات) أو مكتظة بأعداد ملحوظة، طبعا بكلا الحالتين لن يكون هناك اكتساب معارف وعلوم ، أما إذا تحدثنا عن الشواغر بالمدارس ونقص الكتب وما يكتب ستكون الرؤية بلون رمادي مائل للسواد.

بالتأكيد نتوسم الخير بكل مواطن ينشر صوره أو يبث مقطع أو ينشر أو يكتب مقاله عن التربية والتعليم، أنه يحمل روحا وطنية وغيره لأنه يحاول أن يسلط الضوء على معاناة أو هموم أبناء مدينته وهي طاقة إيجابية بتصحيح مواضع الخلل .

ننوه ان الإفراط بنشر الصور والمقاطع سيولد حالة من الإحباط والامتعاض باتجاه المؤسسة التعليمية التربوية وبذلك نمحو أو ننسف جهد كادر تربوي تعليمي إداري يقارب ١.٠٠٠.٠٠٠ المليون من العاملين بقطاع التربية والتعليم الحكومي والأهلي ، وان كنا نتحدث عن التعليم الحكومي تحديدا فنحن نتحدث عما يقارب ٧٠٠.٠٠٠ سبعمائة ألف فرد يعمل بظل وكنف هذه الوزارة.

لذا إنصافا لكل الجهود الخيرة التي نتوسم بها العطاء والإنجاز أن ننظر للأمر من زاوية مختلفة مهنية موضوعية ، فلا يمكن أن نلقي سيلا من التهم والكيل بكفة واحدة والنظر للحوادث بافق ضيق لأنه سيولد طاقة سلبية ونظره سوداوية للجميع ونحن بظل عام التحدي والتغيير والدوام الحضوري الكامل .

بناء على ما تقدم نطالب بعودة لجان التقييم الخارجي لكن مع شرط ملزم أرشفة النتائج تصاعديا.

انطلاق لجان التقييم الخارجي سيجدد عملها الذي ابتدأ عام ٢٠١٨ من جديد بعد توقفها بسبب أحداث خريف ٢٠١٩ ثم جائحة كورونا وتوقف كل مناحي الحياة ومنها التعليم .

سيتيح هذا الأمر تحديث المعلومات الدقيقة التفصيلية عن كل مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وروضات ومدارس ابتدائية وأساسية ومتوسطة وإعدادية وثانوية، إضافة إلى مدارس الموهوبين والمتميزين والمتفوقين مرورا باعداديات الصناعة والتجارة والمهنية والمعاهد التي يرتبط عملها بوزارة أو مؤسسة أخرى إضافة إلى وزارة التربية مثل معاهد الفنون الجميلة ومعاهد الصحة ونأمل أن تكون معاهد المعلمين ضمن القائمة .

العمل بهذه اللجان (التقييم الخارجي) مع الأرشفة التي تبدأ من القواطع الفرعية البعيدة القرى والنواحي وصولا للأقضية ثم مراكز المدن والمحافظات من خلالها

سنؤرشف كل المؤسسات التربوية التعليمية وتكون لدينا قاعدة معلومات حقيقية وليست نظرية لكل مؤسسة تعليمية تربوية وفق :

١. أعداد الطلبة

٢. اعداد الكادر التعليمي

٣. اعداد الكادر الإداري والفني والخدمي

٤. عدد الأبنية المدرسية المرتبط بالواقع الفعلي المناطقي بعد انقطاع ثلاثة أعوام تقريباً.

٥. المعوقات لكل مؤسسة

٦. الحاجة الفعلية مع خلاصة لكل ما تقدم من معلومات تفصيلية عن المؤسسات.

بهذا العمل التصاعدي التكاملي المؤرشف لن نسمح بانتشار الصور والمقاطع لنتبين او نتسائل هل ما إذا كان الخبر صحيح او كاذب أم حق يراد به باطل أم نقل واقع أم تقسيط أم تسليط الضوء على واقع غفلنا عنه لتراكم الأحداث منذ فترة إلى اليوم .

التقييم الخارجي سيلقي بظلاله على الجميع من الطالب والعائلة والمجتمع وصولا لاعلى المستويات بصرف النظر عن كل الآراء المادحة والقادحة لنعترف أنه خروج عن المألوف المكشوف ودخول في شمولية الرأي والحكم وهو الأمر الذي يشبه أن تلقي البذور في أول موسم الزراعة فمن ينظر للأرض في ذلك الوقت يرى أنها جرداء لا زرع فيها ، لكنه لا يعرف ماذا ستنتج الأرض بما حملته بجوفها الكلمات الأخيرة منقولة بتصرف .

هكذا أرى الأمر بنظرتي المتفائلة بعودة (التقييم الخارجي) برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي الذي أضعه أمام من بيده الأمر .

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