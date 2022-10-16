تبقون ذيول للاستعمار..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يحاول الإعلام البدوي الوهابي خلق مآثر وبطولات إلى العائلة الحاكمة السعودية التي صنعها ومكنها الاستعمار من السيطرة على رقاب شعوب وقبائل الجزيرة العربية بكذبة تحدي آل سعود إلى أمريكا في منظمة الأوبك، هناك حقيقة أمريكا اليوم تصدر أكثر من ١٢ مليون برميل نفط يوميا، بل ترامب اقترح بيع البترول والغاز إلى أوروبا بدلا عن البترول والغاز الروسي.

لذلك لا يمكن أن نصدق أن دول الرجعية العربية تستطيع إغضاب الغرب وبالذات أمريكا، نحن كشعوب عربية ‏أمضينا حياتنا ونحن نعيش تحت وطأة وظلم الأنظمة الرجعية والقومجية العربية الذين صنعهم الاستعمار، عشنا كل حياتنا ونحن نهاجم حكومات المستبدين من دول الرجعية العربية، غالبية ابناء الشعوب العربية يعرفون جيدا أن استبداد المستبدون، كان ولازال نتيجة طبيعية لدعم الدول الراسمالية الاستعمارية إلى دول الرجعية العربية جعلوا من هؤلاء المستبدين كلاب صيد مسعورين ينفذون كل المهام القذرة المطلوبة منهم تماما ككلب الصيد الذي يصطاد للصياد ويبقى جوعان، ما لدينا من كلاب صيد أصغر بكثير من أن يكونوا مستبدين،لأن المستبد أعلى مكانة بكثير من كلب الصيد المسعور الذليل، يقول المفكر ادوارد سعيد( لا يمكن للفهم الإنساني أن يحدث على مستوى جمعي إلا بعد أن يحدث أولاً على المستوى الفردي .. لكن وعي الفرد في عصرنا قد جرى قصفه).

شر البلية مايضحك مستكتب لدى أنظمة الرجعية العربية يقول( البايدنية التي تواجهها (أوبك) والسعودية (التأثير على الانتخابات)، هذا المستكتب يتفلسف لشرح بطولات زائفة لبلاده التي وصفها الحلاب ترامب في وصف دقيق في اسم البقرة الحلوب الكبيرة يقول( ماأظن أن على الأميركان التعوّد على هذا الخطاب الواضح مع واشنطن؛ ليس خطاباً عدائياً ولا انقلاباً على المصالح الاستراتيجية التاريخية، بكل المجالات، بين السعودية وأميركا... أبداً، ولكنه تذكير بأن الدولة السعودية ليست «جمهورية موز»، كما قال عادل الجبير ذات يوم.).

انتم لست جمهورية موز بل نظامكم ملكي بدوي عائلي بل انتم بقرة حلوب بشكل خاص الى الحلاب الشهير ترامب وكل الإدارات التي تشغل الرئاسة في امريكا، اقولها وبصراحة السعودية تتعامل مع النفط بما يخدم مصالح امريكا أولاً وبقية الحلفاء الغربيين وبقيت السعودية تغرق الأسواق العالمية بالبترول طيلة تسعين عاما إلى أن فرج الله عن البشرية حيث أصبحت امريكا المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم لذلك توقفت السعودية عن اغراق الأسواق العالمية بالبت بالبترول ولنا في اتصال ترامب مع بن سلمان في شهر كانون ثاني عام ٢٠٢٠ عندما أفلست شركات إنتاج البترول الأهلية بسبب زيارة إنتاج السعودية للبترول ضنا من أبن سلمان أنه خلق مشاكل للحكومة العراقية التي كان يترأسها عادل عبدالمهدي ومشاكل إلى ايران وروسيا، لذلك ترامب اتصل به حسب قول ترامب حيث قال أمرت ولي العهد السعودي أن على السعودية الكف عن اغراق الأسواق العالمية بالبترول لأنه الحق اضرار بالغة في شركات تصدير النفط الأمريكية.

اخر الاخبار ذكرت السعودية تبرعت إلى أوكرانيا في مبلغ ٤٠٠مليون دولار، انا شخصيا مع مساعدة الشعب الأوكراني لكن تقديم السعودية مبلغ ٤٠٠ مليون دولار اكيد لدفع جزء من فاتورة الحرب بصفة السعودية ممول أساسي لحروب الناتو الساخنة والباردة، لذلك لا يمكن لذيول دول الرجعية العربية صنيعة الاستعمار أن يكونوا ندا إلى الإدارة الأمريكية في اي شكل من الاشكال، بل مايروح إليه الإعلام البدوي الوهابي من بطولات عظنطرية لا أصل لها من الحقيقة، لا يمكن للذيل أن يكون رأس، بل الذيل يبقى ذيل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16/10/2022

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