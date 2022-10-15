المقالات

من السلبيات المجتمعية سرعة الاتهام


الشيخ محمد الربيعي ||

 

ونحن نعيش ايام ذكرى ولادة الامام الصادق ( ع ) ...

نريد ان نتعلم من مدرسة الامام جعفر الصادق ( ع ) ، ما هي الامور التي يجب ان يتجنبها الفرد و المجتمع ، لكي يعيش في مجتمع سعيد و متماسك ، و من خلال تلك المعرفة نحافظ على تماسكه وبنائه و وحدته ..

ان اعتماد المجتمع على سلوك داعي الى السرعة في القاء التهم والحكم معناة هنا وقع ذلك المجتمع تحت سلطة التفكك و التشتت و النزاعات و الاختلافات ...

محل الشاهد :

نجد في بعض كلمات أئمّة أهل البيت (ع) ما يوضح لنا هذه الفكرة بطريقة جديدة، تجمع بين حسن الظنّ، بمعنى عدم الإسراع في الاتّهام أو الحكم على الإنسان بالسّوء، وقبول عذره أو زعمه البراءة، فيما إذا ادّعاها، وبين قبول قول الناس عنه، بمعنى اعتبار كلامهم أساساً للحذر منه، وتجنّب الوقوع في خطر الواقع السيّئ المفروض.

فقد ورد في حديث الإمام جعفر الصّادق (ع) في خطابه لأحد أصحابه:

"يا أبا محمَّد، كَذِّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإنْ شهد عندك خمسون قسامة أنَّه قال، وقال لم أقل، فصدّقه".

وخلاصة الفكرة، أنّ عليك أن تقبل قوله، بمعنى ألّا تحكم عليه بحسب كلامهم، بل تترك هناك مجالاً لاحتمالات الصحّة، ما كان إلى ذلك سبيل، ولكن ليس معناها أن تحكم بكذبهم لمجرّد قوله.

وقد ورد في حديثٍ آخر للإمام جعفر الصّادق (ع) في حديثه مع ولده إسماعيل، ما يلقي الضّوء على الجانب الآخر للفكرة، وهو لزوم الحذر في مثل الحالة السّابقة في الحديث المتقدّم، فقد كان لإسماعيل دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال: يا أبت، إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟... فقال له أبو عبد الله الصّادق (ع): "يا بنيّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ قال: يا أبت، إنّي لم أره يشرب الخمر، إنّما سمعت الناس يقولون. فقال: يا بنيّ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: {يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}. يقول: يصدّق الله ويصدّق المؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم".

فإنَّ الإمام الصّادق (ع) يريد من خلال كلامه، فيما يبدو، أن يثير جانب الحذر لدى ولده من خلال كلام المؤمنين، بقرينة استشهاده بالآية التي تريد من تصديق المؤمنين ـ حسب الظاهر ـ عدم رفض كلامهم، مع العمل على ما يقتضيه جانب الحذر.

أنَّ معنى تصديق المخبر في الآية، هو إظهار القبول وعدم تكذيبه وطرح قوله رأساً، مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التّام بالنّسبة إلى المخبَر عنه، فإنْ كان المخبَر به ممّا يتعلَّق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر، لكن يكون على حذر منه في الباطن، كما هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدّمة.

وهكذا نصل إلى نهاية المطاف، حيث نستطيع ان نفهم (  في قاعدة الصحّة ) ، أساساً خلقيّاً يقترب بالإنسان من العدالة، فلا يحكم بمجرَّد الظنّ، بل يحاول إثارة احتمال الخير، من أجل إفساح المجال للتبيّن وإعطاء الحكم العادل، ولكنّه في الوقت نفسه، يبتعد به عن السّذاجة، لأنّه لا يريد للإنسان أن يستسلم لاحتمالات الخير في عمله، بل يوحي إليه بأنْ يراقب احتمالات الشرّ في احتياط شديد.

فنهيب بالامة ان لا يتسرعوا بالحكم و ان لايتسرعوا بالتهمة ...

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق وشعبه

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف يكون المعلم ؟!
من السلبيات المجتمعية سرعة الاتهام
نحو مفوضية أنتخابات مستقلة بشكل حقيقي..!
لماذا ينظر المجتمع بريبة الى السياسيين؟!
ماذا عن السياسة بلا أخلاق.؟!
الإسلام وقصة حقوق الإنسان..!
رجال الله والمولد النبوي
الولادة التي صنعت أمة..!
حكومة  السوداني ...مقارنة بين اسباب الفشل والنجاح 
الحكومة والنحدياتً الراهنة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك