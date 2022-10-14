المقالات

السوداني يعرض برنامجه الحكومي امام الشعب ..!

90 2022-10-14

يوسف الراشد ||

 

في اول ظهور له السوداني وخلال كلمته المتلفزة وامام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي يعرض برنامجه الحكومي وقد تلخص بعدة نقاط وعدة اولويات عمله وبرنامجه للفترة القادمة ويمكن عرضها وتلخيصها   .

 تشكيل حكومة قوية وعازمة على تنفيذ البرامج وترشيحِ شخصياتٍ كفوءةٍ ومهنيةٍ ونزيهةٍ قادرة على إنجازِ مسؤولياتِها .

 الاستعداد للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية  سواءٌ كانت مُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الحكومة او خارجها ومن قوىً سياسيةٍ ومنظماتٍ مِهْنيةٍ وقَطّاعيةٍ ونخبٍ وكفاءاتٍ وفتح باب الحوار الحقيقي ولا نسمح باقصاء او تهميش اي طرف من الاطراف وتعزيزِ الوحدةِ الوطنية ونبذِ الفرقة والكراهية ِ

 سعينا لاجراء انتخابات محلية ونيابية حرة ونزيهه في ظل نظام انتخابي شفاف يطمئان الجميع وضمن التوقيتات الدستورية ودعم للحكوماتِ المحليةِ لتمكينِها من تقديمِ أفضلِ الخدْماتِ لمواطنينا وتنفيذِ واجباتِها

 رغبتنا الجادة في تنشيط التنمية والبناء والاعمار وقطاعات الصناعة والزراعة والتربية والتعليم وقطاع الصحة

خدمةِ لابناءٍ شعبِنا وتخفيفِ معاناتهِم ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ ومعالجةَ الآثارِ البيئيةِ والتصحرِ والتغيُّرِ المناخي وحمايةَ المواردِ المائية وفق برنامج حكومي مدروس .

 محاربة الفساد بجميع اشكاله وانواعه وغلق منافذِ الفسادِ عبرَ القوانينِ والتشريعاتِ الصارمة وبالتعاون مع السلطتينِ التشريعيةِ والقضائية .

 على الجميع العمل للاستردادِ هيبةِ الدولة  وفرضِ القانون فالدولة هي صاحبةُ الحقِّ الشرعيِّ في نشرِ الأمنِ وبسطِه  والذَّودِ عن السيادةِ الوطنيةِ عبرَ مؤسساتِها العسكريةِ والأمنيةِ الرسمية  .

ووعد السوداني ابناء الشعب العراقي بأنْ يكون عند حسن ظنهم وان يعمل من اجل رفع مستوى العوائل الفقيرة وأنْ تكون حكومته حكومة  قويةً وقادرةً على خدمة الشعب وحفظ الأمن والاستقرار ويحمد الله على الثقة التي منحت له من قبل ممثلي الشعب العراقي داخل قبة البرلمان .

املنا وامل العراقيين ان يكون عند حسن ظنهم ولايكون كما كان اسلافه من رؤوساء الوزراء ،، الايام القادمة هي الحكم بيننا والفاصل الحقيقي بين الاسود والابيض فتقديم الخدمات ورفع الحيف عن الناس هو الشغل الشاغل لجميع المواطنين الفرصة سانحة امام الحكومة الجديدة لاثبات حسن نواياه .

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضَوِّئ المنطقة العمياء في الرصد والتحليل
أولوية فورية في العمل الحكومي مغفول عنها
السوداني يعرض برنامجه الحكومي امام الشعب ..!
عهد جديد يتطلب الحذر
الى نواب الإطار الذين أيدوا أنتخبوا برهم صالح لولاية ثانية..!
لا يغرنكم المدح ولا يسوءنكم القدح..!
بين الراعي والرعيّة، وازعٌ من ضمير..
مدينون لك ياحبيب الله 
«التريند».. إنهيار ثقافي..!
ولادة معسرة ومولود مبارك..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك