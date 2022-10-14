الأسئلة والأجوبة القرآنية /٥....

د.مسعود ناجي إدريس ||

سؤال:كيف نقوي ذاكرتنا حتى نحفظ القرآن بشكل أفضل؟

جواب: في بعض كتب تقوية الذاكرة ذكر عدة نقاط لحفظ أفضل سنذكر بعضها:

1-الاهم من كل شيء الانس بالله و القران والمناجاة

2- التذكير؛ إنه يعني مراجعة ما تعلمناه مرارًا وتكرارًا في أذهاننا.

3- التنظيم؛ تصنيف وتنظيم المواضيع في الذاكرة يجعل من السهل تذكرها. تعتمد هذه الطريقة على المبادئ الأساسية الثلاثة لتقوية الذاكرة: تنظيم المحتوى؛ البحث عن معنى المحتوى ؛ تمرين انتعاش الذاكرة .

4- الحفاظ على الهدوء أثناء التذكر.

5- وضع الفاصلة في الحفظ هذا يعني أنه يجب تعلم المادة بمرور الوقت.

6- الانتباه إلى المعنى وهذا يعني أننا سوف ندرس الأمر أكثر.

7- استخدام الشعور والخلفية ؛ أي نتذكر أين تعلمنا هذه المسألة ، على سبيل المثال ، لتذكر أسماء زملائنا في مرحلة الطفولة ، فمن الأفضل التفكير في المدرسة التي ذهبنا إليها. (في حالة القرآن ، يجب حفظه من قرآن محدد لتذكر الصفحات ومكان الآية على الصفحة)..

8- التصوير؛ أي ، لكي أتذكر المحتوى ، يجب أن أقوم بربطه بشيء آخر لا علاقة له به ، على سبيل المثال ، جندي ، غراب ، طماطم ، والمطر ، وتصوره في الذهن بهذا الشكل: الغراب يأكل الطماطم في المطر.

8 - الدعاء والصلاة لتقويت الذاكرة:

من أجل تقوية قوة الذاكرة ، والاحتفاظ بكل ما يسمعه الإنسان ، ينبغي قراءة الدعاء لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي قال:«يا علي! لو اردت حفظ ما تسمعه ، بعد كل صلاة قل: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ [لَمْ‏] لَا يُؤَاخِذُ [يَأْخُذْ] أَهْلَ الْأَرْضِ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ سُبْحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُوراً وَ بَصَراً وَ فَهْماً وَ عِلْماً- إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

اللَّهُمَّ ازْجُرْنِي بِتَرْكِ مَعَاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ ارْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ طَلَبَ مَا لَا يَعْنِينِي وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى رَسُولِكَ وَ تَرْزُقَنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْعِزِّ الَّذِي لَا يُرَامُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَ تُفَرِّحَ بِهِ قَلْبِي وَ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَ تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي وَ تُقَوِّيَنِي عَلَى ذَلِكَ وَ تُعِينَنِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَى الْخَيْرِ غَيْرُكَ وَ لَا يُوَفِّقُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم‏..

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