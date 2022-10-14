إلى السيد محمد شياع السوداني: "خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ.."

إياد الإمارة ||

▪️أنتَ جدير به: لا تُدر ظهركَ لعراقي، أنتَ رئيس مجلس الوزراء في هذا البلد، مَن اشترك في العملية السياسية ومَن لم يشترك بها، مَن بقي بها ومَن إنسحب منها..

الصدريون اخوتنا، ابنائنا، كلنا، أنفسنا، هم من ملح هذه الأرض الطيبة..

ابو مصطفى اجمع العراقيين من حولك أرجوك.

▪️أنتَ جدير به: ازح سوادَ حقبة ثقيلة على العراقيين..

اسوء ما مر به العراق بعد العام (٢٠٠٣)، لذا يجب عليكَ أن تُزيح سواد التافه النكرة وفريق السفهاء..

▪️أنتَ جدير به: طَهر جهاز المخابرات من الدنس الكاظمي

إعتمد على الوطنيين فيه وهم كُثر..

جهاز المخابرات مهم للغاية ويمكن الإعتماد عليه من أجل العراق.

▪️أنتَ جدير به: عليكَ بالحشدِ الشعبي المقدس وفصائل المقاومة وبقية صنوف القوات المسلحة ليشدَ بعضها أزرَ البعض الآخر وقوي اواصر المحبة بينهم، وصحح ما أراده الكاظمي من خراب وهو لم يستطعه أبدا..

الحشد الشعبي المقدس ومقاومتنا قوة العراق الساندة.

▪️أنتَ جدير به: مَن أرادَ بالعراقِ خيراً عامله بالمعروف وأنتَ من أهل المعروف، ومَن أراد بالعراق شراً قابله بالشر ليرتدع وامنع شره عن العراقيين..

التكفيريون ومَن يساندهم عدونا الحقيقي فأحذره بقوة.

▪️أنتَ جدير به: إياكَ والتدوير فبعض المرحلة السابقة قد أعياه التعب، وبعض منهم يجب أن يُطمر تماماً، وبعض يجب أن يُردع بالقوة..

طريقة "ست البيت" المقيتة السابقة ستكون سبباً مباشراً بالفشل والعياذ بالله.

▪️أنتَ جدير به: الجنوبُ العراقي أكثر مناطق العراق حرماناً..

هنا في البصرة

كتبنا لسيئي الذكر "العبادي، عبد المهدي، وثالثة الأثافي" أن إنصفوا المدينةَ فأشعلوها خراباً وفتناً واحترقوا بلهيبها وذهبوا بعارها وشنارها..

يا رائحة دجلة الطيبة وعذوبة الفرات رفقاً بأهلك المنهكين.

▪️أنتَ جدير به: ابو مصطفى لا يبقى إلا العمل الصالح..

الكلم الطيب يرفعه إلى الله تبارك وتعالى العمل الصالح..

المال وكل شيء إلى زوال ولا يبقى إلا العمل الصالح.

لا يرفع شأنك إلا العمل الصالح..

أين هؤلاء الذين تخلوا عن مبادئهم من أجل دنيا فانية؟

أين خضير الخزاعي؟

أين ماجد النصراوي؟

أين وأين؟

هل يذكرهم ذاكر بخير؟

فأعتبر

فأعتبر

فأعتبر

▪️أنتَ جدير به: سنكون معك..

سنكون خلفك..

لا من أجلك فحسب بل من أجل العراق..

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