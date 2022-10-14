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بعد مخاض عسير...السوداني رئيسا  لوزراء العراق ؟

75 2022-10-14

يوسف الراشد ||

 

بعد مخاض عسير واجتماعات  واللقاءات مكثفة  استطاعت القوى الوطنية وممثلي الشعب وتحت قبة البرلمان هذا اليوم الخميس حسم انتخاب رئيس الجمورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لاختيار الكابينة الوزارية كل التوفيق للرئيس الجديد استلام مهامه الجديدة .

ولاقى تكليف ترشيح  محمد شياع السوداني  ترحيبا سياسيا وشعبيا واسعا من ابناء الشعب العراقي من شماله وحتى جنوبه وهم يتطلعون  بشغف للرئيس الجديد ان يفي بوعوده وينفذ برنامجه الوزاري وكل القوى السياسية العراقية مطالبه بالتعاون معه في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعب العراقي وأمام السوداني مهمة لا يستهان بها وتركه ثقيلة وعليه ان يبيض وجه الاطار التنسيقي الذي رشحه ومنحهه هذه الثقة .

اولى المهام على رئيس الوزراء الجديد أن يقوم باختيار الكابينة الوزارية بنفسه كي يضمن النجاح لحكومته في حل الازمات التي حصلت في ظل حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وحل المشاكل و الازمات وحسم موضوع قانون النفط والغاز وتفعيل وتشريع قانون الاحزاب وملف العشوائية وملف الكهرباء وقانون الموازنة وملفات الصحة والصناعة والزراعة والخدمات والعاطلين والخريجين  والحصص المائية مع دول الجوار .

اذا بعد مرور عام كامل على اجراء انتخابات مبكرة وحكومة تصريف اعمال غير كاملة الصلاحية ورغم المراهنات والتسقيط والاتهامات والقال والقيل والتهديد المبطن والتهديد العلني والتصريحات من هنا ومن هناك بعد م السماح بتشكيل حكومة جديدة واقتحام مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى والانسداد السياسي وكثرة الاجتماعات واللقاءات والزيارات المتكررة الاان القوى السياسية الوطنية استطاعات هذا اليوم من ولادة حكومة جديدة .

كل التوفيق للرئيس الجديد محمد شياع السوداني النجاح في مهمته وان يكون عونا للشعب المظلوم الذي ينتظر قائدا وطنيا يرفع الهم والغم عن الطبقات المسحوقة فالشعب هو العون وهو الحامي وهو الحارس ومن الله التوفيق للسوداني

 

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بعد مخاض عسير...السوداني رئيسا  لوزراء العراق ؟
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