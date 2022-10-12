اليوم الاول للعام الدراسي الجديد

محمد فخري المولى ||

انطلق العام الدراسي بانطلاق جرس الدرس الاول .

انطلق عام التحدي وانطلقت معه الامنيات بعام يخلو من المُعرقلات والمشاكل لان الجميع يعلم باعوام خلت كانت التركة الثقيلة للاخفاق وعدم الرعاية كانت حاضرة لعقود فبين حرب الثمان سنوات لحقبة الثمانينات والحصار الاقتصادي والانقطاع عن العالم لحقبة التسعينات لياتي عام ٢٠٠٣ عام التغيير ليعود بنا خطوات ، هذه الفترة انفقت اموال كبيره لكنها لم تكن تناظر الانفجار السكاني والعمراني .

احداث خريف ٢٠١٩ وما تلاها وخصوصا جائحة كورونا اوقفت كل مناحي الحياة ومنها التعليم .

ثلاثة اعوام من نقص المعارف والمدركات العلمية مع ضياع بل فقدان الساعة البيلوجية كفيلة بارجاع عجلة التطوير والتطور العلمي لعقود فتاخر كل شهر علميا يناظر عام من التاخر الحضاري .

امنيات ودعوات بتذليل الصعاب بالعمل المشترك بين الطالب والعائلة من جهة والمعلم والمدرسة بجهة اخرى الموفقية والتألق للجميع من اجل غدا أفضل لابنائنا وبناتنا.

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