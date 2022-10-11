المقالات

لمن أراد أن يفوز وينول..!


عبدالملك سام ||

 

كل شيء يشير إلى أننا سنجتاز هذه المحنة، وسننتصر، وسنأخذ حقوقنا بالقوة، بل وربما أكثر مما طلبنا؛ فمن المستحيل أن ينتصر الطرف الثاني (الاعداء ومرتزقتهم)، طالما وهم على ما هم عليه من الغرور والطيش والسفالة والعبث، وهي كلها عناصر تجعل أنتصارهم - عقليا وعاطفيا - مستحيلا، ناهيك عن بعدهم عن التأييد الألهي، ونحن على النقيض منهم نتمتع بالحكمة والصبر والعزم ووضوح الهدف، كما أن الله يقف معنا لأننا أصحاب حق وفضيلة.

المشكلة المتبقية أمامنا هي مدى (الإنضباط)، وهو أهم عنصر لنجاح أي مشروع أو عمل عظيم، وتتلخص عناصره في التمسك بالعناصر القوية التي حققت لنا نتائج جيدة منذ البداية وحتى اليوم. وتتمثل أيضا في سرعة تخلصنا من السلبيات التي تواجهنا كلما تقدمنا، وبطريقة علمية ومدروسة. أما آخر عنصر فهو الصبر والمثابرة على هذا الطريق، ولسنا بحاجة هنا لنضع مثالا كالنمل والكائنات الإجتماعية الأخرى، فكلنا يعرف نتائج الصبر والمثابرة عبر التاريخ، وكيف أستطاعت أن تصنع المستحيلات.

الإنضباط أيضا يتطلب ألا نظل نفكر بأن النهاية صارت وشيكة، فهذا الأمر سيؤدي إلى تبديد مخزون الصبر؛ بل يجب أن نفكر أنه مهما أستمر التحدي الذي نواجهه، فعلينا أن نعتبر كل يوم جديد هو أول يوم بالنسبة لنا، وهذا الأمر سيوصلنا سريعا لتحقيق ما نرجوه بوقت أقصر. أي أننا يجب أن نحافظ على عزيمتنا ومستوى تحركنا مهما واجهنا من ظروف، وخاصة تلك التي تأتينا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، والتي تهدف لعرقلة ووقف تقدمنا.

هذا يقودنا إلى الحديث عن صفة "العجلة" المتفشية في مجتمعنا، فأين ما يممت وجهك فستجد أننا شعب عجول جدا في كل شيء تقريبا، وهي صفة نجدها بشكل أقل في المجتمعات المتقدمة. بالطبع هذه صفة بشرية وفطرية، فقد قال الله سبحانه: {إن الإنسان خلق هلوعا}، ولكنها صفة قابلة للترويض ويتحتم علينا أن نكتسب صفات الصبر والهدوء في كل نشاطاتنا الإنسانية، بدءا من الوقوف في الطوابير والأنتظار والأكل السريع، ومرورا بباقي النشاطات مثل إنجاز الأعمال ومواجهة الصعوبات وأتخاذ القرارات.

ختاما.. لنفكر في كلمة (الإنضباط) دائما، ولندرك ماهي المسؤلية الملقاة على عاتقنا، وأن نتعامل مع الأمر بجدية؛ فكل ما سننفقه من مال ووقت وجهد سيعود علينا بنتائج أكثر مما نتوقع، وسنحصل على ما نستحق وأكثر. أما السلبيات التي نواجهها، فلا يجب أن نسمح لها بأن تحبطنا؛ فهي مؤقته، وستنتهي من تلقاء نفسها بسرعة إذا ما حافظنا على انضباطنا.. ولا ننسى أن الله يحصي كل صغيرة وكبيرة، وهو من سيجازينا على صبرنا وعملنا، ولو كان مثل ذرة!

 من منا لا يعرف قصة الأرنب والسلحفاة الشهيرة؟! في الغرب يعلمون أطفالهم هذه القصة وغيرها في المناهج الدراسية ليتعلموا الإنضباط، بينما نحن نعلم اطفالنا قصص لا غاية ولا هدف منها سوى أن يتعلم أطفالنا المزيد من الملل!

 

ألواح طينية ، عبدالملك سام، المناهج الدراسية

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من ١٠/١٠ إلى ١٠/١٠
عظمة رسول الله محمد ﷺ وتأثيرها في تاريخ الإنسانية جمعاء
تأكل الوجود السياسي الشيعي..!
لمن أراد أن يفوز وينول..!
لعنة كوسموس -1408  !؟
الاقليات.. الصابئة انموذجا.. صراع من اجل البقاء
إهانة الآباء..!
سردية المعارضة..!
كيف يجسِّد الإنسان نصرة الإمام المهدي (عج) عملاً وروحاً
عود (اليسار)في اميركا اللاتينية و(اليمين) في اوربا وماذا عن الشرق الاوسط ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك