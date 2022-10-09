ليكن يوم ولادة رسول الله ص يوم محبة وسلام

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يمتلك المسلمون مناسبات دينية مثل عيد رمضان وعيد الاضحى، والبعثة النبوية، وهجرة الرسول ص، وبيعة الرضوان والغدير والمؤاخاة، وصلح الحديبية، والإسراء والمعراج، ووفاة النبي ص يمكن جعل هذه المناسبات ايام تعاون وعمل مصالحات، كل المسلمون متفقين ان محمد ص هو نبيهم وأنه خاتم الأنبياء والرسل، سيرة النبي ص كانت تدعو إلى مكارم الأخلاق، توجد أحاديث نبوية كثيرة تحث المسلمين على ترك النزاعات والخلافات وتؤكد على حث المسلمين في التعاون كأنهم جسد واحد، الله عز وجل بالقرآن أمرنا في التمسك بالقيم والأخلاق، ورسوله ص بلغنا بذلك، لم يأمرنا الله عز وجل في الاختلاف ويقتل بعضنا البعض الآخر واطعناه، من خلال اشعال النزاعات وقتل بعضنا البعض الاخر، بل كل من يقتل ويعادي مسلم فهو مخالف إلى شريعة الإسلام وإلى المبادئ والقيم التي جاء بها محمد ص، انا يساري لكن انظر إلى الرسول محمد ص شخصية فذة جاء بشريعة متكاملة وربى أمة الإسلام وعلمهم على القيم والمبادىء، بالتأكيد يكون حول النبي محمد ص مجموعة صغيرة تكون لهم علاقة خاصة ومتميزة بالرسول محمد ص، لذلك الآيات القرآنية والأحاديث الدينية تشير سواء بالاشارة بالقرآن أو بحديث النبي محمد ص إلى الإمام علي بن أبي طالب ع واضع الأسس الصحيحة لفهم الشريعة الإسلامية بشكل دقيق.

الإمام علي ع كلامه وأفعاله وأخلاقه تدور ضمن القرآن الكريم، يوجد حديث نبوي رواه محدثين من السنة بقول الرسول محمد ص إلى الإمام علي ع انت القرآن الناطق، يعني أن أفعال وأقوال وأحكام الإمام علي ع نسخة مطابقة للقرآن الكريم، لذلك ما قام به الأمام علي ع في العدالة والمساواة ورفض الاستئثار بالمال العام والعدل بين الرعية وتحديد العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم ومابين المحكوم والحاكم منهج تربوي وأخلاقي وسياسي لحكم الإمام علي بن أبي طالب ع ولنا في عهد إلى الإمام علي ع إلى مالك بن الأشتر عندما ولاه مصر، عهد يستحق أن تكون توصيات الأمام علي ع مواد قانونية لتشريع قوانين عادلة في دساتير الحكومات العادلة بغض النظر ان كانت حكومات مسلمة أو غير مسلمة، بل حتى الأمم المتحدة اصدرت كتاب شكر يشكرون به الإمام علي ع لكونه الخليفة المسلم الوحيد الذي احترم حق الأقليات بالعيش الكريم والمساواة.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام 2022 تمت هذا اليوم المصادف يوم الثامن من شهر تشرين اول، الذي يوافق 12 من الشهر الهجري ربيع الأول، يحتفل غالبية المسلمون في هذا اليوم بذكرى مولد النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في استذكار هذا النبي العظيم وتلقى قصائد شعرية ويرتقي الخطباء في إلقاء خطب تتضمن أحاديث ومواقف من سيرته العطرة، الغاية من إحياء المناسبة العطرة لتذكير الناس ولتعليم الأجيال الناشئة الجديدة مكارم الأخلاق والمحبة والمعرفة. تاريخ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس وليد اليوم مثل مايصور ذلك الفرقة الوهابية التكفيرية التي فهمت الإسلام وفق منطق وفهم بدوي متخلف وبدعم استعماري لنشر القتل والخراب مابين المسلمين خدمة للاستعمار، ماروته كتب التاريخ السنية قبل الشيعية،بل الغاية من الاحتفال هو للتعبير عن الفرحة والاستبشار بذكرى يوم ميلاد سيد الخلق محمد ص، بل وردت أحاديث رواها محدثين سنة ان رسول الله ص كان يصوم في ذكرى يوم ولادته ويقول، هذا يوم وُلدت فيه، منذ عصر صدر الإسلام دأب المسلمون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف وإن اختلفت في تفاصيلها لكنها تتفق في نفس الهدف وهو إحياء ذكرى أفضل يوم طلعت فيه الشمس وغربت وسطع نور وغرب بنهار وليل ذلك اليوم العظيم.

كل شعب أو قومية من القوميات التي دخلت الإسلام يقومون في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شكر لله على نعمة الإسلام وعبادة الله عز وجل وفق ما هو أراد ذلك، بالعراق تقام الاحتفالات في المساجد والحسينيات لدى الشيعة وكذلك يحتفل السنة في مساجدهم، تعم الفرحة والبهجة والسرور يوزعون الحلوى، الاحتفالات تقام في كل دول العالم، اليوم كنت في جولة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاكن وجدت تجمعات شابات مسلمات عربيات وافغان وأتراك وعراقيين …..الخ يوزعن حلويات على الناس جميعا، ورايت إقبال شديد من الشباب الدنماركيين في تقبل ذلك وتهنئة المسلمين، ومن المؤسف تسمع صراخ وعويل المتخلفين من تيارات الفكر البدوي الوهابي يملؤون الأرض صراخ وضجيج بتحريم الاحتفال بذكرى ولادة النبي ص والقول هذا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار…..الخ من الأكاذيب.

في كل شهر ربيع ثاني الذي وُلد فيه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتزين المساجد بالزينة والأنوار، وتكثر دروس السيرة النبوية في المساجد والمدارس، لكي تتعرّف الأجيال الجديدة عن نبيهم الكريم الرحمة المهداة إلى البشر.

كما تكثر إقامة مجالس في إلقاء الخطب والشعر لدى الشيعة وتقام حلَقات الذكر والابتهالات في مدح الرسول الكريم، لدى الفئات السنية من المذاهب السنية المتعددة، الطرق الصوفية السنية تبدع في إقامة حلقات الذكر.

تختلف مظاهر الاحتفالات للمسلمين من بلد إلى بلد، لكن الجميع يعبر عن فرحته بهذا اليوم العظيم، إلا الوهابية يجن جنونها، والسبب يتحمله علماء ومشايخ الخط الوهابي التكفيري البدوي المتخلف.

يفترض أمة الإسلام تجعل يوم ولادة رسول الله ص يوم محبة وتعاون واخاء ومودة وتصالح ونبذ الخلافات والصراعات الطائفية، بل يفترض ان يكون يوم ولادة النبي ص يوم تسامح وتصالح من أفراد العائلة الواحدة إلى الاعمام والأقارب والجيران والاصدقاء ونبذ الخلافات، لدى المكون الشبكي الشيعي العراقي يوم يسمونه يوم الشبكي كل شبكي عنده مشكلة وخلاف مع اخ او ابن عم او جار او صديق أو ابن منطقة يذهب اليه ويطلب منه المسامحة والتصالح، ربما الكثير من يقرأ لي يعتقد أنني عدواني ضد الأخوة السنة او الأكراد او المسيح او صابئة او الايزيدية….الخ من المكونات العراقية المحترمة، انا احترم كل إنسان بغض النظر عن الدين والمذهب زالقومية، لكن العراق يعاني صراع قومي مذهبي بغيض، فلول البعث قتلوا مئات آلاف المواطنين الشيعة بدون ذنب سوى كونهم شيعة، في سبايكر اعطوا الأمان شيوخ قبائل من تكريت النتيجة أطلقوا سراح السني وقاموا بقتل الشيعي، شيء طبيعي نقف ضد الذباح والقاتل وهناك فرق مابين السني الشريف ومابين البعثي الوهابي الذباح عديم الضمير والانسانية، في الختام تحية لكل المسلمين سنة وشيعة بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع مع خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

8/10/2022

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