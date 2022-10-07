المقالات

مازلنا خائفين..! 


قاسم ال ماضي||   رُغمَ إنهُ إِنتَهى ورُغمَ إنهُ أَصبَحَ في مَزابِلِ التَأريخِ.  رُغمَ يَقينَنَا  إِنَهُ لا يَعودُ حتى إنْ صَرَفَ الغَربُ و العُربَانُ آخِرَ دولاراََ في خَزَائِنهِمْ يَجِبُ أَن نَعتَرِفُ إِنَنَا مازالَ البَعضُ مِنَا خَائفاََ أن يَعودَ. بَل لَعَلهُ يَعِدُ في عَقلِهِ سيناريو عن ظُروفِ عَودَتِهِ إن حَدَثَتْ.  هل تَعرفُ مَنْ  الذي لايَزالُ يَعيشُ في صدورٍ عَفِنَةٍ تَرَبَتْ على الذُلَّةُ؟؟  هو حِزّبُ صَدامَ بِكُلِ تَفاصيلهِ.  وكُل صَدامِيَتِهِ وكُل إِجرَامِهِ وتَلاعُبِهِ بِأَقدارِ  ورِقَابِ النَاسِ حتى مايَتَعلقُ بالكَرامَةِ وحُرمَةِ أعراضَهُم.  أيَّ شيئاََ لَمْ يَشْمِلَهُ إجرامُ صدامَ وحِزْبِه حتى الطَبيعَةَ.  كُلَ شيئٍ بِدونِ تَعَدُدٍ ولا إستثناء.  إِذاََ ما يَمنَعُ أَن تُكْتَبُ تلك الصَفْحَةُ مِنَ التَأريخِ ولا تَكونُ مادةٌ تُدَرَّسَ في التَأريخِ.  مِثلَ ما فَعَلَ الأَلمَانُ مع هِتلرَ بَعدَ هَلاكِهُ. لِمَّ التَخَوفُ من كُلِ تِلكَ الفَضائياتُ المَحسوبةُ على الشيعةِ والتَشَّيُعِ مِنْ إبرازِ تلك الحُقْبَةُ السودَاءُ من تأريخِ الإجراَمَ ألإنسانيَ.  تلك الفَترةُ التي يَكفي أن تَكونُ فيها (شِيعي وشروكي)  أو أَنْ تَرفَعُ رايةََ في إسْتقْبَالِ شَهرُ مُحَرمُ الحرامَ. أو  تُفَكِرُ في المَسيرِ لزيارةِ الأربَعين.  أو يَأتيَّ الرَفِيقُ ولا يَجدُ صورةَ القَائِدَ الضَرورَةَ في دارِكَ.  لِمَّ يُتْرَكُ المُمَثلِونَ كأنهم مُهَرجي سيرك في الشَرقيةِ وغيرها يُشَوِهُوا الأَعرافَ والَتقاليدَ حتى سَبِقنَا بَقايا نَجاساتِ البَعثَ ليَجعَلونَ من جُرذِ الحُفَرِ بطلاََ.  ألا تَخْجَلُ الأقلامُ من الصَمتِ؟؟ أو بَاعَتْ التَأريخ َللمُشتَرينَ؟؟  أَلايَخجَلُ كُتابُ المسلسلاتَ الأفلام من إِغمَاضِ عَينِ التَأريخِ عن المَقابِرِ وعَنْ الثَكلى والسُجُونِ وعن ضَربِ الشَعبَ الأعْزَلُ بِسلاحِ الكيمياوي.  أو زحراقَ البُيوتَ او تَجفِيفُ الأَهوارَ أو قُل ماشِئتَ فَلمْ تَبقى مُوبِقَةً لم تُفْعَل وكُلُ هذا أَخْفَوهُ حتى يَخرُجُ عَلينا مَنْ لَمْ يَحفِظوا ديارهم و...  رافِعينَ صُورَ اللَعينَ ذلك  بِسَبَبِ تَقصِيرِنَا.  نعم إِنَّنَا مازِلنَا خائفين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أطفال العراق بين الواقع المر...والمستقبل المجهول..!
المرأة والتاريخ
مازلنا خائفين..! 
مَن هم الكبار وكيف يتصرفون؟
الشرطة العراقية: مرثية العراق ومأثرته
جدلية يوم الاستقلال..!
المرجعية مع الدولة والشعب وليس مع غيرهما
الواقع كما هو ..شيئ من السياسة 
 يتهمونا نحن في “الشرق الاوسط” بالإرهاب وهم الإرهاب نفسه .؟!
من يعيد الناجيات الايزيديات !؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك