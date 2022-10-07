المقالات

جدلية يوم الاستقلال..!


محمد فخري المولى ||   التاريخ تجاوز قساوة اعاصير المحيطات وامواج البحر الهادره بالنقاش والتقاطعات ، طبعا كل الاراء محترمة لانها تعبر عن روي اما علمية او عاطفية متفاعلة مع حدث او النظر لتاريخ مُعين بزاوية ضيقة هذه هي اسس اشكالية النقاشات العقيمة ليوم الاستقلال . تعبير الاستقلال هو حالة شخص أو أمة أو بلد أو دولة يمارس فيها المقيمون والسكان ، أو جزء منهم ، حكما ذاتيا ، وعادة ما يتمتعون بخصوصية ، اذن الاستقلال هو الخلاص او التحول الى حالة خاصة . لو استعرضنا احداث بلاد مابين النهرين بعد نهاية ٥٠٠ عام من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية الاولى انطلق عهد جديد لبلد جديد وتحديدا منذ عام ١٩٢٠م تنصيب الملك الى اليوم هناك مسمى لدوله اسمها العراق .  الفترة منذ ١٩٢٠ الى الان وبحثنا عن يوم وطني مميز ، لوجدنا عشرات الايام التي يمكن ان تكون عيدا وطنيا لكن يوم الاستقلال يجب ان تكون له مواصفات والمختص وغيره يعلم جيدا لا يمكن ان لايمكن ان تكون مناسبة تناظر يوم ١٩٣٢/١٠/٣ انضمام العراق كأول دولة عربيه رقم ٥٧ لعصبة الأمم المتحدة قبل ان يكون للمحيط العربي حضور او صوت اممي . اما من يردد غير ذلك فهو قصور بالرؤية ، لانه تجزئة الاحداث او اخذ تفصيل معين لانه يخدم توجه معين امر غير مستساغ .  المملكة المتحده (محتل)  اذعن لصوت الشعب بعد ثورته الشهيره ثورة العشرين فكان من نتاجها استقدام للملك وكل من يسئل لماذا لم ينتخب شخص عراقي نردد بلاد ما بين النهرين بعد الحرب العالمية الاولى هي عباره عن ثلاث ولايات منفصلة وبنفس العدد تقريبا من التحالفات العشائرية بمسمى امارة ، بلا رابط اداري مركزي فكيف يختار الحاكم بظل هذه الظروف كشخصية يتفق ويلتف حولها الجميع  بتلك الفترة لا يمكن ان يختار زعيم ديني عشائري لانه بذات الصيغة هذا من جهة .  اما التحدث من جهة اخرى  عن شروط مجحفة للقبول بدخول العراق الجديد لعصبة الامم ، هنا نود الإشارة ان هناك تطور اداري مهني ، اقتصادي بايام المملكة العراقية منذ عام ١٩٢٠ الى ١٩٣٢ وهي نتيجة وجود رجال دولة ومستشارين وطنيين بغض النظر عن الجنسية الاصل ، هذا ببساطة جعل المحتل ينظر لمصالحه عميقا ومليا ، لكنه بذات السياق دعم وساند دخول العراق بعصبة الامم وهي موقف مهم لايقل عن دعمها وحدة العراق الادارية بوجود الموصل . للامانة العلمية البحثية يستحق يوم ٢٠٠٣/٤/٩ ان يكون يوما وطنيا لكنه بمخرجاته التنفيذية او ببساطة اكبر الانجاز خلال عقد او اكثر لم يكن يناظر ما قدمته الحكومات بحقبة الملوكية.  اما الانتقال من النظام الملكي للجمهوري برغم شخصية الزعيم الاوحد المقبوله وانجازاته التي فاقت باربع سنوات عقود طويلة من عمر الأنظمة والحكومات والأهم منظر الدم واللون الاحمر الذي رافق حياة العراقيين منذ ذلك التاريخ افقد تلك الحقبة صدارتها واهميتها . ختاما انقل لكم كلمات انقلها بتصرف تمثل واقعنا ، النوايا الحسنة على بساطتها تُحاولُ أنْ تظللَ بعضَ النقاط التي تراها مضيئةً وجامعةً لهذا الشتاتِ التاريخي، فتبحث فيما ظللّته عن يوم يحتفل به الشعبُ العراقي بعيد وطني لبلاده، في خطوة لايجاد المشترك المستحيل، فعسى ولعل ان يتفقون على شيء ما، وهم الذين لم يتفقوا يوماً على شيء ما باحثين عن أي حدث أو موقف يعزز هذا الانقسام الذي اصبح عادة عراقية بامتياز، شعب ينقسم على كل شيء. لانه المشكلةُ أنّه لايريد الإعترافَ بأنّ وطنه عبارةٌ عن دولة حديثة العهد لم يتجاوز عمرُها المئة عام، أسِست حالُها حالُ دول أخرى بناء على خرائط فرضها المنتصرون على انقاض حربٍ دامت كم سنين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مَن هم الكبار وكيف يتصرفون؟
الشرطة العراقية: مرثية العراق ومأثرته
جدلية يوم الاستقلال..!
المرجعية مع الدولة والشعب وليس مع غيرهما
الواقع كما هو ..شيئ من السياسة 
 يتهمونا نحن في “الشرق الاوسط” بالإرهاب وهم الإرهاب نفسه .؟!
من يعيد الناجيات الايزيديات !؟ 
بين ذكرى تنصيب المهدي والانتظار
مصطلح (الثورة) وتشابكاته الاستخدامية .لماذا الحرص على استحضاره ؟؟
بذكرى يوم المعلم العالمي..حماية المعلم بين التشريعات وقوة القانون
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك