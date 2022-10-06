عاجل : نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة
المقالات

بلاسخارت وعواصف الازمات


قاسم الغراوي ||

 

كاتب / صحافي

 

اثبتت المنظومة السياسية فشلها في إيجاد مناخ مستقر للعملية السياسية بفعل غياب الحلول اللازمة للازمات المتراكمة والخلافات التي شكلت منعطفاً للتاثير على الواقع العراقي .

ان الاستمرار الواضح بانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين يديم اللعبة الصفرية لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول واقعية وملموسة اي الرجوع الى المربع الاول والشروع من الصفر لطرح حلول للازمة السياسية الخانقة ومع هذا تبقى هذه الحلول حتى إشعار آخر.

توسعت الفجوة بين الشعب والمنظومة السياسية ولايمكن ردمها بسهولة وخيبة امل الشعب العراقي ( وصلت إلى عنان السماء) حسب وصف بلاسخارت  فلم يعد يثق بالطبقة السياسية ولازال يتظاهر ورافض لوجودها لأنها لم تحقق مايطمع له في حياة حرة كريمة .

فشلت كل المحاولات بإجراء اصلاح تدريجيمنذ ٢٠٠٣ ولغاية الان لان الفساد متغول في مفاصل الدولة ومشاريعها ويعد الفساد هو السمة الاساسية للاقتصاد السياسي بوجود مافيا واحزاب حاضنة لهذه المشاريع تابعة لوزارات الاحزاب .

المصالح الخاصة والحزبية تتامر لتحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية لذا فان البنى التحتية ليست بالمستوى المطلوب ، وهناك هدر واضح للمال العام ، وحتى الورقة البيضاء لاتوجد لها انعكاسات ايجابية على حياة المواطن ولا قانون الأمن الغذائي المفترض أن يقلل من معانات الشعب العراقي وفيه الكثير من أبواب الفساد  .

النظام السياسي ومنظومة الحكم يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي بل الأسوء هو العمل ضدها ،فالاحزاب السياسية كثيرا ماتطرح في برامجها انها ستعمل على تقديم الخدمات والمشاريع وفرص العمل والقضاء على البطالة ولم تحقق او تنهي معانات واحدة مما يعاني الشعب العراقي .

ويمثل الفساد المستشري سببا جذريا للاختلال الوظيفي ولايمكن لاي زعيم أن يدعي بأنه محمي منه لذا فان المشكلة الاساسية هو الفساد والهدر المالي وغياب التخطيط واختلاق الازمات وتعليقها.

(بمقدور اي زعيم عراقي ان يجر العراق إلى صراع ممتد ومهلك كما أن في مقدوره ان

يضع المصلحة الوطنية في المقام الاول وان ينتشل البلد من هذه الازمة) هذا ماتابعناه واكدته بلاسخارت في خطابها ،وقد حدثت  المواجهات الدموية في بغداد قبل اسابيع لذا فان الوضع مهدد بالانفجار في اي لحظة .

لقد حان الوقت لقادة العراق (كافة) لان ينخرطوا في الحوار ويحددون بشكل جماعي احتياجات العراق الاساسية ويبعدون البلد عن حافة الهاوية وهو تصريح واضح من قبل بلاسخارت إلى الكتل السياسية بان العراق بهذه التعقيد وغياب الحلول لهذه الازمات فهو ذاهب الى حافة الهاوية لتدخل اممي عاجلا ام اجلا.

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومة الإقليم تتمرد على المركز ..وتغرد خارج السرب؟
النصيحة في منهجة التنمية البشرية للامام الحسن العسكري
لبيك يا خامنئي .. لبيك ايها الحبيب
الشيخ خالد الملا ..!
حضر العيد وغاب الوطن
رسالة الامام الحسن العسكري الى السياسيين
العلوم الإنسانية بين الموثّقة والموثوقة 
الأسئلة والأجوبة القرآنية /١...
اليمن/ محمديون في الساحات وقلوبهم مسجد فيهانور محمد ..
تتبع التظاهرات فوضى وانهيارات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك