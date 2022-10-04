المقالات

الخلاف والاختلاف في الدستور العراقي


قاسم الغراوي ||

 

كاتب / صحافي

 

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة وكذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.

وتوجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية وما يتضمنه.

وقد ظهر اصطلاح «قانون دستوري» في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر وظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة «لويس فيليب جيسو» الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس وذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

صوت الشعب العراقي على دستوره الجديد عام 2005 بعد سقوط نظام البعث وكتب بمشاركة ممثلين عن جميع مكونات الشعب العراقي حتى لايتم تجاهل حقوق الطوائف والمكونات

ونتيجة لفقدان الثقة من آثار النظام الاستبدادي للبعث الذي استمر عقودا من الزمن فقد تم درج حلولا للمشاكل العامة وبالذات التي تخص المكونات .

الا ان الملفت للنظر في الدستور تكرار كلمة المكونات اكثر من كلمة المواطنة التي تعد الصفة التي يجب أن يتمتع فيها المواطن بالحقوق والواجبات ويؤكد فيها انتماؤه   للوطن بعيدا عن امتيازات المكونات على حساب أخرى.

اثبتت الوقائع والأحداث أن هناك اشكاليات كثيرة واختلافات بين المنظومة السياسية في ادراك وفهم بعض من هذه الاشكاليات، كلما استجد حادثا او موقفا تتعرض له العملية السياسية من قانون الانتخابات وتغييره، إلى مفهوم الكتله الأكبر التي تشكل الحكومة مرورا بالعلاقة بين المركز والاقليم ،واشكالية قانون النفط والغاز وكذلك عائدية محافظة كركوك التي أشرت في المادة 140 من الدستور، وحتى نظام الحكم لم يسلم من المطالبة يتغيره في غالبيةالمظاهرات.

خلاف الكتلة الأكبر اربك المشهد السياسي بعد كل انتخابات ، فحينما فازت قائمة إياد علاوي كان هناك تفسيرات للكتله الأكبر  وتعقدت الأمور اكثر حينما اختلف الفتح وسائرون بعد الانتخابات اللاحقة ،

وارتبك المشهد السياسي وتعقد اكثر حينما أصر السيد مقتدى الصدر على تشكيل الحكومه على اساس الاغلبية السياسية باعتباره الكتله الأكبر وبالتالي اخفق لنضوج فكرة الثلث المعطل الذي قاده الإطار التنسيقي بعد إن انشطرت المكونات الحزبية طوليا (الشيعة والسنة والكرد)  مابين الثلث المعطل والأغلبية التي لم تستطيع أن تمرر رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. 

ورغم أن الكتل السياسية شكلت لجان طيلة هذه الفترة لمناقشة بعض معوقات فقرات الدستور الا انها لم تحقق شيئا يذكر ،لأن كل نشاط او سلطة او مسؤوليةاو لجنةاو قرار يجب أن تكون بالتوافق والشراكة والتوازن لذا كان تقسيم الحصص واضحا في كل

شيء لهذه الاحزاب الممسكة بالسلطة.

هناك مشكلة حقيقية وتعقيدات وازمات بين الاحزاب السياسية حول أمور كثيره في الدستور لم تستطيع أن تتجاوزها وانعكست على الشارع العراقي ولم تنهي الجدل القائم حولها لتتفرغ للبناء والاعمار وتقوية الاقتصاد والسير بالبلد نحو الامام.

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحزم مطلوب..
القلوب المنكسرة الجنة تحت أقدامهم..
القلب الشجاع العراقي
أهمية التوثيق السينمائي والدرامي لتاريخنا المعاصر
الخلاف والاختلاف في الدستور العراقي
ليس ذنبي انك لا تعرف الخُميني..!
نظام رأسمالي، والنظام البديل
ظاهرةُ الإدّعاء وهَوَس الشهرة...
إستيقاظ السوفيتي..وسبات عربي...
السيد السيستاني يقود الثورة الهادئة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك